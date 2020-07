Με τριπλό ρόλο η Δέσποινα Βανδή στο OPEN – Τι θα παρουσιάσει

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Δέσποινα Βανδή φαίνεται πως απολαμβάνει κάθε στιγμή της μπροστά στην κάμερα γι’ αυτό και έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους του OPEN για μία τριπλή συνεργασία. Εδώ και λίγα εικοσιτετράωρα, συγκεκριμένα, η διάσημη τραγουδίστρια ξεκίνησε ξανά τα ταξίδια για χάρη του αγαπημένου της τηλεοπτικού εγχειρήματος, που δεν είναι άλλο από το «My Greece».

Έχοντας στο πλευρό της τον σεφ Βαγγέλη Δρίσκα, η Δέσποινα Βανδή αναλαμβάνει να ταξιδέψει τους τηλεθεατές σε αγαπημένους της προορισμούς ανά την Ελλάδα οδηγώντας την κάμερα σε όλα όσα της κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Και φέτος κύριο μέλημά της είναι να μοιράζεται με το τηλεοπτικό κοινό για ακόμα μία φορά παραδοσιακές συνταγές από τα μέρη που επισκέπτεται. Φυσικά στα ταξίδια της βρίσκεται ο αγαπημένος της φίλος και σκηνοθέτης της εκπομπής, Κώστας Καπετανίδης, ενώ στην πρώτη της απόδραση τη συνόδευσε (εκτός κάμερας) ο Αργύρης Αγγέλου. Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει τον περυσινό στενό συνεργάτη της, Βαγγέλη Περρή, να εμπλέκεται στην οργάνωση της εκπομπής.

Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον πρώτο κύκλο του «My Greece» είναι ότι πλέον την παραγωγή υπογράφει ο Νίκος Κοκλώνης που διευρύνει τη συνεργασία του με τη Δέσποινα Βανδή και εκτός «Just The 2 Of Us», παρόλο που δεν θα αργήσουν να ξανασυναντηθούν μέσα στο πλατό. Ήδη οι δυο πλευρές έχουν ανακοινώσει πως θα βρίσκονται από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ξανά μαζί με τον δεύτερο κύκλο του celebrity show του OPEN.

Τόσο το κανάλι όσο και ο πολυπράγμων παρουσιαστής και παραγωγός έκριναν πως ένας ακόμα κύκλος μετά τη φετινή επιτυχημένη πορεία θα έδινε ακόμα ένα θετικό πρόσημο στην τηλεοπτική πορεία του Νίκου Κοκλώνη και του Ανοιχτού Καναλιού στους πίνακες τηλεθέασης. Εξάλλου δεν ήταν λίγες οι φορές που οι εξελίξεις του «J2US» και οι πρωταγωνιστές του show έδιναν το παρών τόσο στο «Ευτυχείτε» όσο και στο «Έλα Χαμογέλα» δημιουργώντας ποικίλα σχόλια στις τηλεοπτικές παρέες της πρωινής ζώνης.

Ωστόσο και στο β’ μισό της σεζόν η Δέσποινα Βανδή παραμένει ενεργή τηλεοπτικά. Δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν σχεδόν δεδομένο πως το «X-Factor» είναι προ των πυλών με την ίδια παρουσιάστρια και κατά 99% με την ίδια κριτική επιτροπή, δηλαδή τον Γιώργο Θεοφάνους, τη Μελίνα Ασλανίδου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Άλλωστε η απήχηση που είχε το talent show για τα δεδομένα του OPEN δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως το κανάλι ουσιαστικά είχε προεξοφλήσει ότι το «X-Factor» με τη Δέσποινα Βανδή θα έβγαινε στον αέρα για δεύτερη σεζόν από τις πρώτες ημέρες του σχεδιασμού του νέου προγράμματος και εν μέσω του lockdown, ωστόσο η καθυστέρηση λόγω της πανδημίας αφενός και η έλλειψη ισχυρού ομοειδούς ανταγωνιστικού show μέσα στο 2021 το μετέθεσε για το β’ μισό της σεζόν.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η αγαπημένη καλλιτέχνης θα έχει μια παραγωγική χρονιά, δεδομένου πως παράλληλα με όσα τηλεοπτικά εγχειρήματα έχει στο πλάνο της, επιστρέφει και στο θέατρο με μία φιλόδοξη παραγωγή που θα φιλοξενήσει το «Παλλάς», έχοντας στο πλευρό της τον Γιώργο Θεοφάνους, ο οποίος υπογράφει και τον νέο της δίσκο που κυκλοφορεί τον Σεπτέμβριο από την Panik Records.