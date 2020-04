«Just the 2 of Us» – διαρροή: Αυτό είναι το ζευγάρι που αποχωρεί

Newsroom eleftherostypos.gr

Το «Just the 2 of Us» επιστρέφει αυτό το Σάββατο στο Open και μάλιστα χθες πραγματοποιήθηκε κανονικά το γύρισμα.

Ο Νίκος Κοκλώνης και το σύνολο των παιχτών βρέθηκαν την Τρίτη στο πλατό και έκαναν την πρώτη εγγραφή στη μετά-κορωνοϊού εποχή.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν φυσικά δρακόντεια, ενώ στο σόου του Σαββάτου θα έχουμε και μια αποχώρηση. Όπως έγινε λοιπόν γνωστό στο «Πρωινό» την Τετάρτη το ζευγάρι που αποχώρησε από το «Just the 2 of Us» είναι η Χριστίνα Παππά με τον Κωνσταντίνο Φραντζή.

Θυμίζουμε πως στην πρώτη εκπομπή, η Χριστίνα Παππά και ο Κωνσταντίνος Φραντζής τραγούδησαν το κομμάτι Loquita και δίχασαν τους κριτές.