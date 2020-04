Κορωνοϊός: Τελικός της Eurovision με καλλιτέχνες να τραγουδούν από τα σπίτια τους στις 16 Μαΐου

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο κορωνοϊός ακύρωσε τη φετινή διοργάνωση της Eurovision με αποτέλεσμα να απογοητευτούν χιλιάδες φαν του θεσμού.

Οι διοργανωτές της Eurovision ξεκίνησαν έτσι να ψάχνουν να βρουν κάποια εναλλακτική λύση υπό τη μορφή, ενός τηλεοπτικού σόου ή μέσω του διαδικτύου.

Μετά από απαίτηση χιλιάδων fans η EBU πήρε τελικά την απόφαση να διοργανώσει έναν ιστορικό online «τελικό» με τους καλλιτέχνες να τραγουδούν από το σπίτι τους, χωρίς να βαθμολογούνται.

Έτσι το «μένουμε σπίτι» πυροδότησε την ιδέα να γίνει για πρώτη φορά ένας ιστορικός ευρωπαϊκός διαγωνισμός τραγουδιού μέσα από online μετάδοση, με όλους τους καλλιτέχνες να τραγουδούν τα κομμάτια τους από το σπίτι τους.

Το σόου όπως ανακοινώθηκε μέσα από την σελίδα της Eurovision θα μεταδοθεί από το κανάλι της Eurovision στο Youtube.

Θα ονομαστεί «Europe Shine A Light» και σκοπός δε θα είναι να βαθμολογηθεί το καλύτερο κομμάτι μιας και δεν θα υπάρχει βαθμολογία, αλλά να ενωθεί όλη η Ευρώπη για δύο ώρες στο ίδιο σημείο, μέσα από τον υπολογιστή.

Europe! Shine A Light with us on 16 May💡🎊

We're excited to reveal our ideas for an alternative programme which will honour all the songs & artists of 2020🎉

And unite Europe in these difficult times👪

⁰

Take a look👉 https://t.co/W3JI90hBrB #Eurovision pic.twitter.com/18QZv0G3fm

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 31, 2020