Παραγωγές στο θάλαμο αναμονής λόγω πανδημίας

Ο κορονοϊός έχει παραλύσει όλη τη χώρα, με τα στελέχη των καναλιών να κάνουν τα αδύνατα δυνατά έτσι ώστε να προφυλάξουν το προσωπικό τους. Ο ΣΚΑΪ, μετά την προσωρινή διακοπή των ψυχαγωγικών εκπομπών του «Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα», «Καλό Μεσημεράκι», προχωρά και στη διακοπή του ριάλιτι μόδας «My style Rocks» από την ερχόμενη εβδομάδα. Στόχος του καναλιού του Φαλήρου είναι η ενίσχυση στην ενημέρωση καθώς οι δημοσιογράφοι νύχτα-μέρα προσπαθούν να ενημερώνουν τον κόσμο για όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την πανδημία που πλήττει τον κόσμο.

Τα γυρίσματα του «My style Rocks» έχουν σταματήσει εδώ και μία περίπου εβδομάδα, δεν υπάρχουν άλλα γυρισμένα επεισόδια, οπότε και το φορμάτ κατεβάζει ρολά σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου. Το κενό που δημιουργείται θα καλύψουν η τουρκική σειρά «Φτερωτός Θεός» με καινούργια επεισόδια, καθώς και επαναλήψεις των τηλεπαιχνιδιών «Guess my age» με τον Γιώργο Λιάγκα και «Ο πιο αδύναμος κρίκος» με τον Τάσο Τρύφωνος.

Για τους ίδιους λόγους άλλωστε πριν από λίγες ημέρες αποφάσισε να αναβάλει και την πρεμιέρα του «Big Brother» μέσα στον Μάρτιο. Το κανάλι έκρινε ότι δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό σε αυτήν την περίοδο να καλυφθούν όλα τα κριτήρια ασφάλειας που χρειάζονται.

Λιγότερο «MasterChef 4»

Το Star με επίσημη ανακοίνωσή του γνωστοποίησε ότι, πλέον, θα προβάλλονται τρία επεισόδια του «MasterChef 4» την εβδομάδα εξαιτίας της πανδημίας. H κατάσταση αυτή δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει το ριάλιτι μαγειρικής παρότι στη ζώνη του «χτυπάει» κόκκινο στους πίνακες της Nielsen. Η διοίκηση του καναλιού της Κηφισιάς αποφάσισε ότι, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, θα προβάλλεται από Δευτέρα έως και Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, το δελτίο Τύπου του καναλιού αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τα επεισόδια του “MasterChef 4”, που παρακολουθούμε αυτές τις ημέρες από το Star, έχουν γυριστεί αρκετές εβδομάδες νωρίτερα, πριν την παγκόσμια διασπορά του Covid-19 και σε κάθε περίπτωση, πολύ πριν την επιβολή των περιοριστικών μέτρων στη χώρα μας. Τα γυρίσματα του διαγωνισμού δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Η παραγωγή της εκπομπής έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά τα γυρίσματα για την προστασία τόσο των διαγωνιζομένων όσο και των εργαζομένων στο πλατό αλλά και στο σπίτι του “MasterChef 4”. Η μείωση της εβδομαδιαίας προβολής επεισοδίων έχει να κάνει αποκλειστικά με τον περιορισμό των μετακινήσεων και την προστασία των εργαζομένων. Η παραγωγή έχει μειώσει τις βάρδιες postproduction, ενώ παράλληλα σημαντικός αριθμός συνεργατών εργάζεται από το σπίτι. Για όλους αυτούς τους πρακτικούς λόγους, οι εργασίες επεξεργασίας των επεισοδίων, όπως script, μοντάζ, γραφικά, sound design, γίνονται με καθυστερήσεις».

Αναστέλλεται και η μετάδοση του «Just The 2 Of Us» αλλά και της σειράς «Το κόκκινο ποτάμι» στο Open. Το κανάλι της Παιανίας ανέφερε: «Ο τηλεοπτικός σταθμός Open, σε συνέχεια των τροποποιήσεων του προγράμματός του, ευθυγραμμιζόμενος με τις εξελίξεις στο θέμα του κορονοϊού, ανακοινώνει πως από την Κυριακή 22 Μαρτίου η δραματική σειρά “Το Κόκκινο Ποτάμι”, θα προβάλλεται σε επανάληψη, ενώ προσωρινά δεν θα μεταδοθούν νέα επεισόδια “Just The 2 Of Us”».

Οσο για το «Your face sounds» του ΑΝΤ1 με τη Μαρία Μπεκατώρου, θα μεταδοθεί κανονικά την Κυριακή 22 Μαρτίου, στις 20.45, καθώς το συγκεκριμένο επεισόδιο το οποίο θα παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11/03, χωρίς την παρουσία κοινού στο πλατό, τηρώντας αυστηρά τα μέτρα υγιεινής και με βάση τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

