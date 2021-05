Newsroom eleftherostypos.gr

Ίαν Στρατής, Ησαΐας Ματιάμπα, Τάνια Μπρεάζου και Θανάσης Αλευράς διεκδίκησαν την πρώτη θέση στον μεγάλο τελικό του Your Face Sounds Familiar All Star, το βράδυ της Κυριακής. Έπειτα από αρκετά live και ξεχωριστές εμφανίσεις, η Τάνια Μπρεάζου αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια.

Δυνατό χειροκρότημα εισέπραξε ως Celine Dion επιλέγοντας το My Heart Will Go On. Η ερμηνεία της ήταν τόσο δυνατή και συγκινητική, με την Κατερίνα Παπουτσάκη να μην μπορεί να κρύψει τα δάκρυά της.

Στην 4η θέση βρέθηκε ο Θανάσης Αλευράς, στην τρίτη ο Ησαΐας και στη δεύτερη ο Ίαν Στρατής. Ο τραγουδιστής εντυπωσίασε και το βράδυ του τελικού, καθώς ενσάρκωσε με τεράστια επιτυχία τον Μάικλ Τζάκσον ξεσηκώνοντας τους πάντες.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη ξέσπασε σε κλάματα και με την εμφάνιση του Θανάση Αλευρά. Ο ηθοποιός επέλεξε να ενσαρκώσει τον Γιώργο Μαρίνο, που έχει αποσυρθεί εδώ και πολλά χρόνια από τα φώτα της δημοσιότητας. «Σε θαυμάζω Θανάση μου. Τον Γιώργο Μαρίνο έχω την τιμή να τον γνωρίζω και σας συνδέει αυτή η σπουδαία αλήθεια. Αυτή η έμπνευση για την ζωή κι η αγάπη για την ζωή και τον άνθρωπο… Δεν μπορώ… Είμαστε πολύ τυχεροί που σε είδαμε εδώ κι η καριέρα σου θα είναι μόνο ανοδική γιατί το αξίζεις», είπε η κριτής.

Οι εμφανίσεις – έκπληξη

Άντζελα Δημητρίου, DJ Rico, Ζωζώ Σαπουντζάκη έκαναν την εμφάνισή τους στο σόου μεταμφιέσεων, προκαλώντας πανικό. Οι δύο πρώτοι βρέθηκαν στο πλατό για να απονέμουν βραβεία στους παίκτες, ενώ η μοναδική Ζωζώ του κοινού χόρεψε και τραγούδησε.