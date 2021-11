Newsroom eleftherostypos.gr

Νέες αποκαλύψεις για τη ζωή και τα έργα του εκκεντρικού τραγουδιστή της ροκ, Μέριλιν Μάνσον, ήρθαν στο φως μετά από σχετική έρευνα του περιοδικού Rolling Stone.

Τους τελευταίους μήνες, ολοένα και περισσότερες γυναίκες που είχαν συνδεθεί ερωτικά με τον «σκοτεινό» ρόκερ τον καταγγέλλουν για κακοποίηση εις βάρος τους. Με αφορμή τις κατηγορίες, το Rolling Stone ήρθε σε επαφή με γυναίκες και άνδρες που είχαν επισκεφθεί το σπίτι του Μάνσον και είχαν πάρει μια «μυρωδιά» από τα αλλόκοτα πράγματα που φέρονται να συνέβαιναν εκεί μέσα.

Πολλές μαρτυρίες θέλουν τον Μάνσον να διατηρούσε ένα «δωμάτιο βιασμού», όπου κλείδωνε τα «κακά κορίτσια»- κάτι που και ο ίδιος ο τραγουδιστής είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή του, χωρίς βέβαια να κάνει λόγο για βιασμούς.

