Πολ Ραντ: Ο «πιο σέξι άνδρας της χρονιάς», σύμφωνα με το People!

Το περιοδικό People απεφάνθη: Ο πιο σέξι άνδρας της χρονιάς 2021 είναι για ακόμη μια φορά ηθοποιός και συγκεκριμένα ο 52χρονος Πολ Ραντ.

Γνωστός από τους ρόλους του σε παραγωγές όπως η δημοφιλής σειρά «Τα Φιλαράκια», το φρανσάιζ υπερηρωικών ταινιών «Αντ-Μαν» και η εφηβική κομεντί του 1995 «Το κορίτσι του Μπέβερλι Χιλς», ο Ραντ αποτελεί οικεία φυσιογνωμία, γύρω από την οποία μάλιστα έχει δημιουργηθεί ολόκληρος θρύλος- κυρίως στο διαδίκτυο- για το γεγονός ότι μοιάζει να μην…γερνάει καθόλου!

1) Paul Rudd last night

2) Paul Rudd 26 years ago I’ve aged more in the time it’s taken me to compose this tweet than Paul Rudd has since 1996. pic.twitter.com/s1Iq4x873J — Esther CiamMETAchilli (@EstherCinDC) August 1, 2021

«Ο Πολ Ραντ χθες και ο Πολ Ραντ πριν από 26 χρόνια!», λέει έκθαμβη μια χρήστρια του Twitter.

Paul Rudd and I are the same age, but I’m not certain we’re the same species. pic.twitter.com/0h6dyxiVKy — Chris…The AntiChris (@tchris131) August 1, 2021

«Ο Πολ Ραντ και εγώ έχουμε την ίδια ηλικία, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ανήκουμε στο ίδιο είδος», λέει ένας άλλος χρήστης.

Me at 25 Paul Rudd at 52 pic.twitter.com/7uJUVs0KC9 — Henna 🦋 (@virixart) August 1, 2021

«Εγώ στα 25 μου και ο Ραντ στα 52», σχολιάζει χιουμοριστικά μια κοπέλα.

Μαθαίνοντας για τον νέο του τίτλο, ο ηθοποιός αντέδρασε έκπληκτος, ωστόσο γρήγορα ξεπέρασε το αρχικό του σοκ και άρχισε να κάνει…σχέδια. Όπως δήλωσε στην εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ, ο οποίος ανακοίνωσε στον παρουσιαστή τα ευχάριστα: «Ανυπομονώ να δειπνήσω με τους υπόλοιπους σέξι άνδρες από παλαιότερες χρονιές, όπως ο Μπραντ Πιτ και ο [περσινός νικητής] Μάικλ Μπ. Τζόρνταν!».

«Θα το “ζήσω”», είπε ο ενθουσιασμένος Ραντ, μιλώντας αργότερα στο People. «Δεν θα πάω να το παίξω σεμνός…πάω κιόλας να φτιάξω επαγγελματικές κάρτες με τον τίτλο!»

ΠΗΓΗ: CNN

