Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Η μητέρα μου μού κατέστρεψε τη ζωή

«Μου κατέστρεψε κρυφά τη ζωή», έγραψε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο Instagram, σε ένα μακροσκελές «κατηγορώ» ενάντια στην μητέρα της, το οποίο διέγραψε αργότερα.

Η ποπ σταρ, η οποία σιγά-σιγά εξέρχεται από το καθεστώς «κηδεμονίας» του πατέρα της, που της είχε επιβληθεί τα τελευταία 13 χρόνια, κατηγόρησε ευθέως την μητέρα της πως ήταν ο «εγκέφαλος» πίσω από αυτή την κατάσταση.

«Αυτό που ο κόσμος δεν ξέρει είναι ότι η μαμά μου είναι αυτή που του έδωσε την ιδέα», φέρεται να έγραψε η Σπίαρς, αναφερόμενη στον πατέρα της, Τζέιμι . Η ανάρτηση φέρεται να ήρθε την ίδια ημέρα που ο Τζέιμι αιτήθηκε την οριστική λήξη της κηδεμονίας, σύμφωνα με το TMZ , υποσχόμενος πλήρη συνεργασία σε ό,τι ακολουθήσει.

Η αποκαλυπτική ανάρτηση της Σπίαρς είχε τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Το πιο επικίνδυνο ζώο στον πλανήτη είναι μια σιωπηλή, χαμογελαστή γυναίκα», σύμφωνα με τους εκατοντάδες φαν που πρόλαβαν να απαθανατίσουν την δημοσίευση, προτού κατέβει.

