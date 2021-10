Newsroom eleftherostypos.gr

Χάλογουιν 2021: Ενα site στη Λιθουανία, λόγω Halloween έντυσε τον Γιώργο Πρίντεζη με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

«Σας τρόμαξε, φίλοι του Ολυμπιακού;» διερωτάται ο διαχειριστής της σελίδα του basketnews.com στα social media.

It’s a Ball-O-Ween party at BasketNews 🏀🎃 Boo! Olympiacos’ Georgios Printezis just arrived with his new Panathinaikos jersey 👻 😱 Did he scare you, Oly fans? 👀 #OlympiacosBC #PaoBC pic.twitter.com/yYCEAvifeZ

— BasketNews.com (@BasketNews_com) October 31, 2021