Ζώδιο: Ο συνδυασμός των στοιχείων των εμβολιασμών με τα άστρα οδήγησαν τους ερευνητές σε διάφορα συμπεράσματα

Το τμήμα Υγείας της πολιτείας της Utah, υποστηρίζει ότι υπάρχει μια διαφορά στους ρυθμούς εμβολιασμών που μπορεί να βασίζεται στο ζώδιό μας.

Στο συμπέρασμα κατέληξαν ερευνητές όταν ανέλυσαν στοιχεία από 1, 2 εκ. κατοίκους και είδαν οι εκπρόσωποι ποιου ζωδίου έχουν εμβολιαστεί σε μεγαλύτερο ποσοστό.

Για να καταλήξουν στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, οι υπεύθυνοι του τμήματος υγείας, ρώτησαν τι ζώδιο είναι ο καθένας από τους συμμετέχοντες, στην έρευνα που έκαναν. Τι έδειξαν τα στοιχεία;

Το ζώδιο με τους περισσότερους εμβολιασμένους εκπροσώπους είναι ο Λέων σε ποσοστό 70%, με τον Υδροχοό να ακολουθεί σε ποσοστό 67% και τον Κριό με 59%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται ο Παρθένος και ο Σκορπιός, με 50% και 46% αντίστοιχα.

«Βέβαια, τα ποσοστά μπορεί να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και από χώρα σε χώρα», τονίζουν οι ερευνητές, σημειώνοντας πως πρέπει να γίνουν περαιτέρω μελέτες για να υπάρξει σίγουρη τοποθέτηση πάνω στο θέμα. Άλλωστε, όπως παραδέχτηκε ο υπεύθυνος της έρευνας στον Guardian: «Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από ένα σχόλιο πάνω σε συζήτηση, όταν ένας συνάδελφος είπε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να εξετάσουμε τον εμβολιαστικό ρυθμό με βάζει τα ζώδια».

Αναλυτικά, τα στοιχεία για τα ζώδια και τους εμβολιασμούς:

Λέων – 70%

Υδροχόος – 67%

Κριός – 59%

Τοξότης – 59%

Καρκίνος – 59%

Ταύρος – 56%

Δίδυμος – 55%

Ζυγος – 54%

Ιχθύς – 51%

Αιγόκερως – 51%

Παρθένος – 50%

Σκορπιός – 46%

Now that Mercury is not in retrograde, we’re just going to leave this here…

(and yes, this is based on data) pic.twitter.com/fOxBHaDPvY

— Salt Lake Health (@SaltLakeHealth) October 19, 2021