Τα Φιλαράκια: Σε ηλικία μόλις 59 ετών έφυγε από τη ζωή ο James Michael Tyler, που έπαιξε τον «Γκάνθερ» στα Φιλαράκια.

«Ο Tyler έφυγε ήσυχα, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες» αναφέρει δήλωση από τον μάνατζέρ του. Ο «Γκάνθερ» δεν είχε καταφέρει να βρίσκεται στο reunion που έκαναν τα Φιλαράκια πριν από μερικούς μήνες εξαιτίας της βεβαρυμένης υγείας του αλλά είχε εμφανιστεί με βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

«Αν τον γνώριζες μια φορά, έκανες έναν φίλο για πάντα» τόνισε ο μάνατζέρ του.

Ο περισσότερος κόσμος τον γνώριζε ως τον μάνατζερ του Central Perk, της καφετέριας όπου έπιναν τον καφέ τους τα Φιλαράκια, ως τον «Γκάνθερ» που ήταν αιώνια ερωτευμένος με τη Ρέιτσελ και μισούσε τον Ρος.

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz

— FRIENDS (@FriendsTV) October 24, 2021