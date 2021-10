Newsroom eleftherostypos.gr

Μια γυναίκα κατέληξε ημίγυμνη στο πάτωμα, όταν ο χορευτικός της παρτενέρ την εκσφενδόνισε στον αέρα, προσπαθώντας να αντιγράψει μια φιγούρα από την ταινία «Dirty Dancing».

Το ζευγάρι θέλησε να αναπαραστήσει τη χορογραφία του γνωστού τραγουδιού «I Had the Time of my Life» και στην αρχή όλα πήγαιναν καλά. Η κοπέλα έτρεξε με χάρη στην αγκαλιά του παρτενέρ της, ο οποίος την έπιασε και την σήκωσε στον αέρα.

Έχοντας γεμίσει αυτοπεποίθηση από την επιτυχία τους, οι δυο χορευτές έγιναν επικίνδυνα τολμηροί. Ο άνδρας σήκωσε τη γυναίκα στον αέρα ανάποδα, με τα πόδια της να κοιτούν το ταβάνι.

Δυστυχώς ο άνδρας δεν ήταν αρκετά βιρτουόζος, ώστε να επαναφέρει την κοπέλα στην αρχική της θέση με ασφάλεια. Ως αποτέλεσμα, η χορεύτρια άρχισε να γλιστράει προς το έδαφος.

Σε μια απελπισμένη προσπάθεια να τη σώσει, ο άνδρας άρχισε να τραβά τη γυναίκα από το φουστάνι της και η αποτυχία τους έγινε παταγώδης. Το φουστάνι της κοπέλας σκίστηκε και αυτή κατέληξε στο έδαφος με τα εσώρουχα!

Μπορεί να μη γλίτωσε τη ντροπή, αλλά, όπως μαθαίνουμε, η χορεύτρια γλίτωσε τουλάχιστον τον τραυματισμό.

Το ζευγάρι από την Αυστραλία έγινε έτσι παγκοσμίως διάσημο, αν και μάλλον όχι με τον τρόπο που θα ήθελε ή θα περίμενε. Το αν θα συνεχίσουν να έχουν τις ίδιες χορευτικές φιλοδοξίες, παραμένει άγνωστο…

ΠΗΓΗ: New York Post

