Newsroom eleftherostypos.gr

«J2US»: Ο Νίκος Κοκλώνης για ακόμη ένα βράδυ Σαββάτου καλησπέρισε το κοινό μέσα από τη συχνότητα του Alpha και το μουσικό show «Just the two of us».

Κατά την έναρξη, λοιπόν, του «J2US» ο Νίκος Κοκλώνης αναφέρθηκε στην απουσία της Κατερίνας Στικούδη από τα παρασκήνια, αποκαλύπτοντας ότι η τραγουδίστρια από λεπτό σε λεπτό γεννάει.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής του διαγωνισμού τραγουδιού είπε ότι η Κατερίνα Στικούδη έχει μπει στο μαιευτήριο και σε λίγη ώρα αναμένεται να φέρει στον κόσμο τον γιο της.

«Το Κατερινάκι από λεπτό σε λεπτό γεννάει»

«Νιώθω μοναξιά. Νιώθω ότι δεν έχω άνθρωπο στο celebrity room. Τίποτα, κενό γιατί το Κατερινάκι μας από λεπτό σε λεπτό γεννάει. Είναι στο νοσοκομείο. Αν ακούσουμε τραγούδι, σημαίνει ότι θα έχει βγει ο μπέμπης. Περιμένω από το κοντρόλ να μου το πει», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Κοκλώνης.

Την ίδια ώρα η Κατερίνα Καινούργιου φορώντας μια μακριά τουαλέτα εμφανίστηκε στο πλατό του «J2US» και καλησπέρισε τους τηλεθεατές.

Μάλιστα, ο Νίκος Κοκλώνης θέλησε να αναφέρει το λόγο που η Κατερίνα Καινούργιου δεν κάνει βραδινή εκπομπή. Τότε, η ίδια με χιούμορ είπε πως δεν κάνει επειδή διότι πρέπει να παρακολουθεί τον σύντροφό της, όταν εκείνος βγαίνει τα Σάββατα το βράδυ.

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Κάνε like στη σελίδα μας στο

Ακολούθησε μας στο Instagram Ακολούθησε μας στο

Ακολούθησε μας στο Twitter Ακολούθησε μας στο