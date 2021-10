Wham: Πέθανε ο μπασίστας του συγκροτήματος Deon Estus

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Deon Estus, μπασίστας των Wham και του George Michael, έφυγε από τη ζωή την Δευτέρα (11/10/2021) σε ηλικία 65 ετών.

Την ανακοίνωση έκανε με ανάρτηση στο Facebook η σύντροφος του Brenda Kaye Pearce.

Ο Jeffery Dean Estus ή Deon Estus ήταν το τρίτο μέλος του δημοφιλούς συγκροτήματος των Wham, εκείνο απ’ όπου αναδείχθηκε ο George Michael.

Είχε γεννηθεί στο Ντιτρόιτ το 1956 και είχε μία top-5 επιτυχία στην Αμερική με το τραγούδι «Heaven Help Me» το 1989. Ένα κομμάτι στο οποίο συμμετείχε ο George Michael στην σύνθεσή του, όσο στα φωνητικά αλλά και στην παραγωγή.

Το «Heaven Help Me» είχε συμπεριληφθεί στο μοναδικό άλμπουμ που είχε βγάλει ο Estus, με τίτλο «Spell», απ’ όπου είχε ξεπεταχτεί και μία άλλη χορευτική επιτυχία, το «Me or the Rumours».

