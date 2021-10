Newsroom eleftherostypos.gr

Με μία και μόνο φωτογραφία, για ακόμη μία φορά, η Βικτόρια Μπέκαμ κατάφερε να αναστατώσει τους φίλους της στο instagram.

Η τραγουδίστρια και σχεδιάστρια μόδας πόσταρε φωτογραφία όπου φαίνονται τα οπίσθια μιας γυναίκας, που φορά λευκό σορτάκι.

«Μπορείτε να μαντέψετε τι κυκλοφορεί αύριο;», ρώτησε, προσθέτοντας @victoriabeckhambeauty. «Είναι αυτά δικά μου;» (Is this my Cheeky Posh?), ανέφερε.

Βικτόρια Μπέκαμ: Δείτε την σέξι ανάρτηση

View this post on Instagram Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Πιστεύετε ότι είναι τα δικά της οπίσθια τελικά;

