Τη δική της μάχη με τον κορωνοϊό δίνει η Ελένη Δήμου, που κόλλησε στα γυρίσματα του Just the 2 of us του ALPHA. Η ερμηνεύτρια, μιλώντας στο Happy Day, το πρωί της Τετάρτης, συγκλόνισε με την εξομολόγησή της.

«Ψυχολογικά είμαι χάλια. Δεν το παλεύω. Αυτή η μοναξιά δεν υπάρχει… Λίγο απρόσεχτα έγιναν όλα. Πιεστήκαμε πάρα πολύ για να αρχίσει το J2US. Φάγαμε 10, 12 και 16 ώρες το τριήμερο. Ήταν πάρα πολύ κουραστικό. Από ότι μου λένε εδώ οι εμβολιασμένοι φτάνουν συνήθως στο νοσοκομείο όταν είναι πολύ κουρασμένοι. Ήμασταν και απρόσεχτοι όμως. Δε βάζαμε μάσκες, μια τρέλα επικρατούσε…» αποκάλυψε.

Για όσους δεν πιστεύουν στον κορωνοϊό και δεν εμβολιάζονται, είπε: «Απορώ με αυτούς τους πανίβλακες που λένε διάφορα και αμφισβητούν τους γιατρούς. Είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι ανεμβολίαστοι σε μια χώρα; Θέλετε να ρίξετε κυβερνήσεις. Μην το κάνετε με αυτόν τον τρόπο. Μην διακινδυνεύετε τη ζωή μας».

Αναφορικά με την κατάσταση της υγείας της, δήλωσε: «Οι γιατροί έλεγαν από την πρώτη εβδομάδα να μπω στο νοσοκομείο. Εγώ δεν αισθανόμουν τίποτα. Είχα λίγο πυρετό, αλλά έπαιρνα αντιπυρετικά. Αυτό με έριχνε. Ξύπνησα και αισθανόμουν ένα βάρος στο στήθος και κατάλαβα πως έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο. Απλά είπα πως αν μου κάνουν διασωλήνωση, θέλω να πεθάνω σπίτι μου.

Με έχει πάρει από κάτω ψυχολογικά. Μιλάς ευτυχώς στο τηλέφωνο με βίντεο-κλήση. Φοράω αυτή τη μάσκα συνεχώς και με πιέζει πολύ στο πρόσωπο. Μου φωνάζουν να μην τη βγάλω γιατί θα αναγκαστούν να με διασωληνώσουν. Συνέχεια τη φοράω τη μάσκα. Και στον ύπνο μου».

