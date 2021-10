GNTM4: Το makeover έφερε αντιδράσεις – Το τρολάρισμα στο Twitter

Newsroom eleftherostypos.gr

Στο επεισόδιο της Δευτέρας του GNTM4, οι παίκτες έπρεπε να αφεθούν στα χέρια των ειδικών για το περιβόητο makeover. Κάποιοι από τους συμμετέχοντες, φυσικά, δεν δέχτηκαν τις αλλαγές με ευκολία με τις αντιδράσεις και τα νεύρα να πρωταγωνιστούν.

Η Ειρήνη Λεμπέση δεν ήθελε να αλλάξει κάτι στα φυσικά μαλλιά της, απειλώντας πως θα αποχωρήσει από το παιχνίδι. Η ίδια πίστευε πως μόνο θα της λούσουν τα μαλλιά και ξεκίνησαν να της τα βάφουν. Αυτό προκάλεσε τον εκνευρισμό της κι αντιμίλησε στην συντάκτρια της εκπομπής, που την ρωτούσε πως νιώθει. Μάταια η Ζενεβιέβ Μαζαρί προσπαθούσε να της εξηγήσει ότι αυτό έγινε σε όλα τα GNTM κι έπρεπε να το γνωρίζει. Η Ειρήνη δήλωσε πως δε νιώθει έτοιμη για την αλλαγή, με την Ζενεβιέβ να μην πιστεύει τα όσα ακούει και να αποχωρεί έξαλλη.

Από την άλλη, η Μελίνα Ρόρενς είχε μακρύ καστανόξανθο μαλλί ωστόσο ήταν πρόθυμη να αλλάξει. Όταν έφτασε μπροστά στον καθρέφτη, η νεαρή παίκτρια έμεινε με το στόμα ανοιχτό -και όχι άδικα- αφού το νέο της λουκ είναι θεϊκό.

Οι αλλαγές στο λουκ των παικτών δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους Τουιτεράδες. Με τις ατάκες και τα τιτιβίσματά τους έδωσαν ρεσιτάλ, παρομοιάζοντας τους παίκτες με ήρωες από ταινίες.

MY FATHER WILL HEAR ABOUT THIS #gntmgr pic.twitter.com/Y8DtckXg0B

— 🤠 (@sw4ggyb1tch) October 5, 2021