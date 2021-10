J2US: Η απίστευτη εμφάνιση της Μάρας Μεϊμαρίδη με τον Stan [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Just The Two Of Us: Για δεύτερη φορά στη σκηνή του J2US ανέβηκε, το βράδυ του Σαββάτου, η Μάρα Μεϊμαρίδη στο πλευρό του Stan.

«Τη βραδιά μου απόψε μη μου τη χαλάς» ερμήνευσε με στιλ και χάρη η κα. Μεϊμαρίδη αφήνοντας τους πάντες άφωνους με την προσπάθεια της αυτή. Αξίζει να σημειωθεί πως για αυτή την εμφάνιση, όμως, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και την διασκέδασε αν μη τι άλλο η ίδια στον μέγιστο βαθμό!

«Σούλα» την φώναζε ο παρτενέρ της, Stan και εκείνη αποκρινόταν. Και εκεί που τα λόγια δεν φτάνουν για να περιγράψουν τα δρώμενα, η Μάρα Μεϊμαρίδη κλέβει την παράσταση!

