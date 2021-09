Salt Bae: Σε πιάνει ίλιγγος αν δεις τις τιμές στο εστιατόριο του [εικόνα]

Newsroom eleftherostypos.gr

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τς τελευταίες ώρες οι τσουχτερές τιμές των εστιατορίων του γνωστού Τούρκου Salt Bae.

Ο Νουσρέτ Γκιοκτσέ, άνοιξε εστιατόριο στο Λονδίνο αλλά όποιος δεν έχει φουσκωμένη τσέπη θα πρέπει να το ξανασκεφτεί για να πάει.

Αυτό προκύπτει από μια απόδειξη που κυκλοφόρησε στα social media και δείχνει τον «παραφουσκωμένο» λογαριασμό ενός πελάτη.

Στη φωτογραφία που αναδημοσιεύει και ο βρετανικός Independent, το τελικό ποσό ζαλίζει, καθώς φτάνει τις 1.812 λίρες, δηλαδή περίπου 2.113 ευρώ.

Η μεγάλη tomahawk rib-eye μπριζόλα κοστίζει 734 ευρώ, τα αναψυκτικά που κάνουν σχεδόν 10 ευρώ, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το τσάι είναι δωρεάν.

Το πιο επιτυχημένο σχόλιο, το έκανε κάποιος που έγραψε: «Είναι πιο φθηνό να πάρεις το αεροπλάνο και να φας στο εστιατόριό του Salt Bae στην Τουρκία, παρά σε αυτό του Λονδίνου. 9 λίρες για ένα Red Bull. 630 λίρες για μία Tomahawk. Όχι ευχαριστώ».

Salt Bae’s new London restaurant sells £11 Red Bulls and £630 steaks and the internet is stunned https://t.co/VKlBQ49eqQ

It’s cheaper to fly and have food at Salt Bae’s Turkish restaurant than to go to the London one. £9 for coke. £630 for Tomahawk steak. No thank you. pic.twitter.com/PufkwKzthM

— Muttaqi متق 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇵🇸 (@Omnimojo) September 27, 2021