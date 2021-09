Newsroom eleftherostypos.gr

Μια κόντρα φαίνεται πως έχει ξεκινήσει, ανάμεσα στον Ατζούν Ιλιτζαλί και τον Νίκο Κοκλώνη. Όλα ξεκίνησαν όταν ο παρουσιαστής του J2US, αποφάσισε να προσθέσει στην ομάδα του τον Τζέιμς Καφετζή, με αποτέλεσμα η Acun Media να του στείλει εξώδικο, το οποίο έγραφε πως δεν γίνεται να έχει δικό τους άνθρωπο στο παιχνίδι.

Έχοντας λοιπόν απαντήσει ο Νίκο Κοκλώνης λέγοντας έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με το εξώδικο ωστόσο να συνεχίζει να υπάρχει, έπεσε και άλλο… λάδι στην φωτιά. Ο τούρκος παραγωγός έγινε έξαλλος, όταν έμαθε πως η παραγωγή και οι παίκτες του J2US, του έπιασαν το πάρκινγκ στην πρεμιέρα του μουσικού show.

Τι συνέβη με Ατζούν και Κοκλώνη σύμφωνα με το Πρωινό;

«Υπάρχει μια μάχη ανάμεσα σε Ατζούν Ιλιτζαλί και Νίκου Κοκλώνη. Οι εταιρίες τους όπως ξέρετε η μια η πρώτη έστειλε εξώδικο όταν ξεκινούσε το Just the 2 of us και είπε δεν μπορείτε να έχετε δικό μας άνθρωπο να συμμετέχει. Και είπαν ότι είναι φιλανθρωπικό για να το ξεπεράσουμε, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει το εξώδικο. Την ίδια ημέρα λοιπόν που είναι η πρεμιέρα, πηγαίνουν οι πάρα πολλοί συμμετέχοντες στο Just the 2 of us και έπρεπε να παρκάρουν.

Την ίδια ημέρα ήταν και η πρόβα για το The Voice. Ο καθένας έχει το πάρκινγκ. Έλα όμως που του Νίκου Κοκλώνη δεν έμειναν στο δικό τους χώρο… πήγαν και κατέκτησαν τον χώρο που είναι για τον Ατζούν. Ποιος είδε τον Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Αυτή είναι κήρυξη πολέμου», αποκάλυψε ο Βαγγέλης Περρής.

Πηγή: youweekly.gr

