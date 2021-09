The Bachelor: Το Twitter έκανε πάρτι με τη δοκιμασία του ριάλιτι

Newsroom eleftherostypos.gr

Το Bachelor του ALPHA έχει κερδίσει ένα μερίδιο κοινού και ένα ακόμη μεγαλύτερο κοινό στο Twitter. Το ριάλιτι σχέσεων, ο Αλέξης Παππάς και οι διαγωνιζόμενες τρελαίνουν τους χρήστες του δημοφιλούς μέσου που σχολιάζουν τα πάντα με καυστικό τρόπο.

Στο επεισόδιο της Πέμπτης, οι κοπέλες του Bachelor ενημερώθηκαν πως θα ζήσουν έναν κινηματογραφικό έρωτα με τον Αλέξη Παππά κάνοντας χαρακτηριστικές σκηνές από γνωστές αγαπημένες ταινίες.

Ο Bachelor ανέλαβε τον ρόλο του Πάτρικ Σουέζι στο «Dirty Dancing», αλλά και του Ράιαν Γκόσλινγκ για το ερωτικά δράμα «Το ημερολόγιο». Οι επιλογές ωστόσο της παραγωγής προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο Twitter.

Your face sounds familiar #TheBachelorGR pic.twitter.com/wYvFUy47Z1

Could be part of porn parody movie #TheBachelorGR pic.twitter.com/KKEBVVJLUr

— djapal (@djapalGR) September 16, 2021