Η χθεσινή απονομή των MTV Video Music Awards ήταν γεμάτη από εκκεντρικές και σέξυ εμφανίσεις, αναπάντεχες συνεργασίες, καβγάδες και άλλα ευτράπελα που συζητήθηκαν έντονα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και τα social media.

Για το 2021, τα βραβείο του «Καλλιτέχνη της χρονιάς» και του «Καλύτερου ποπ κομματιού» απονεμήθηκαν στον Τζάστιν Μπίμπερ, ο οποίος έκανε «comeback» στην σκηνή των βραβείων του MTV μετά από 6 χρόνια. «Η μουσική είναι μια καταπληκτική διέξοδος, μέσω της οποίας μπορούμε να προσεγγίσουμε το κοινό μας και να έρθουμε κοντά ο ένας στον άλλο», είπε ο 27χρονος καλλιτέχνης, αναφερόμενος στις δύσκολες στιγμές της πανδημίας. Το βραβείο του «Καλύτερου βίντεο κλιπ» πήγε στον ανερχόμενο, εκκεντρικό ράπερ Lil Nas X και το βίντεό του για το κομμάτι «Montero (Call Me By Your Name)», που εξελίχθηκε σε «ύμνο» των δικαιωμάτων της LGBTQ κοινότητας απ’ όταν πρωτοκυκλοφόρησε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο Barclays Stadium, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, με τη φυσική παρουσία κοινού και καλλιτεχνών. Πέρσι, η απονομή είχε πραγματοποιηθεί χωρίς κοινό, ενώ και οι περισσότεροι καλλιτέχνες είχαν μαγνητοσκοπήσει τις εμφανίσεις τους, ώστε να αποφευχθεί το «πέρασμα» πολύ κόσμου από την σκηνή για υγειονομικούς λόγους.

Όπως μάλλον όφειλαν, τα φετινά VMAs ήταν κάθε άλλο, παρά…«αποστειρωμένα». Τόσο μέσω των ενδυματολογικών τους επιλογών, όσο και μέσω της παρουσίας τους στην σκηνή, το κόκκινο χαλί αλλά και τα παρασκήνια των VMAs, οι αστέρες της μουσικής βιομηχανίας έδωσαν «χρώμα» και «νεύρο» στην εκδήλωση, που θεάθηκε από εκατομμύρια κόσμου στην Αμερική και αλλού. Πάμε, λοιπόν, να δούμε μερικά από τα πιο δυνατά στιγμιότυπα της απονομής:

Ήρθε, εντυπωσίασε και απήλθε: Η εμφάνιση- δυναμίτης της βασίλισσας της ποπ, Μαντόνα

Τα «καλά» άρχισαν μαζί με την τελετή, την οποία άνοιξε η – κατά πολλούς, βασίλισσα της ποπ- Μαντόνα. Η 63χρονη σταρ ευχήθηκε στα VMAs «χρόνια πολλά», καθώς η χθεσινή εκδήλωση σηματοδοτούσε, μεταξύ άλλων και την 40ή επέτειο του θεσμού. Ταυτόχρονα, ωστόσο, η Μαντόνα έμεινε πιστή στην παράδοση που την θέλει να μην «μασάει τα λόγια της».

Αναφερόμενη στην πολυτάραχη σχέση της με το MTV, το οποίο ανά τα χρόνια αρνείτο να προβάλλει ορισμένα από τα πιο αμφιλεγόμενα βίντεο κλιπ της, η Μαντόνα αναφώνησε: «Κάποιοι λέγανε ότι η σχέση αυτή δεν θα κρατούσε. Εμείς όμως επιστρέψαμε, κα..όληδες!». Μετά και από αυτό, η σταρ έκανε μεταβολή και αποχώρησε, χαρίζοντας στους φαν της ένα θέαμα που αποδεικνύει ότι, πράγματι, δεν σκοπεύει ακόμα να το βάλει κάτω…

Lil Nas X: Νικητής στην μουσική, ηττημένος (;) στην μόδα

Ο ανερχόμενος ράπερ που κέρδισε το βραβείο του «Καλύτερου βίντεο κλιπ» δεν κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις- τουλάχιστον όλων- όσον αφορά την χθεσινή του εμφάνιση.

Παρευλαύνοντας στο κόκκινο χαλί του MTV, ο 22χρονος καλλιτέχνης τόλμησε να ρωτήσει την παρουσιάστρια Τζαμίλα Μουσταφά αν της αρέσει η εμφάνισή του, για να δεχθεί την εξής «ψυχρολουσία»:

«Κοίταξε να δεις, δεν θα σου πω ότι το ζηλεύω…αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας πάμε παρακάτω». Το αμήχανο στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral στα social media, με τους φαν του ράπερ να διαμαρτύρονται για το πώς «άδειασε» η παρουσιάστρια τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη. Άλλοι, πάλι, εξέλαβαν την περίεργη δήλωση της παρουσιάστριας ως κοπλιμέντο. Ό,τι και να έγινε, «περί ορέξεως, κολοκυθόπιτα», θα πούμε εμείς…

Machine Gun Kelly: Πόζες με την προκλητική Μέγκαν Φοξ και παραλίγο…μπουνιές με τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ

Από την πρώτη στιγμή που πάτησαν το πόδι τους στο κόκκινο χαλί, οι Μέγκαν Φοξ και Machine Gun Kelly τράβηξαν τα φλας των φωτογράφων και τα αχόρταγα μάτια του κοινού- κυρίως λόγω της Μέγκαν, η οποία εμφανίζεται κάθε φορά και πιο…αποκαλυπτική στο πλάι του 31χρονου μουσικού και συντρόφου της. Η Μέγκαν εμφανίστηκε στην εκδήλωση, τυλιγμένη σ’ ένα διαφανές, αραχνοΰφαντο φόρεμα που άφηνε πραγματικά ελάχιστα στη φαντασία:

Λίγο μετά, βέβαια, ο Kelly κατάφερε να…κλέψει την παράσταση από την Μέγκαν- και όχι με τον πιο αναμενόμενο τρόπο. Καθώς το ζευγάρι πόζαρε, ανταλλάσσοντας παθιασμένα φιλιά για χάρη των φωτογράφων, ο διάσημος Ιρλανδός πυγμάχος Κόνορ ΜακΓκρέγκορ εκσφενδόνισε το…ποτό του στην κατεύθυνση του Kelly, για λόγους που παραμένουν ακόμη «θολοί» κι αδιευκρίνιστοι. Ο Kelly αντέδρασε θορυβημένος, προτού αναλάβουν δράση οι σωματοφύλακές του, καθώς ο ΜακΓκρέγκορ- σίγουρα πιο έμπειρος στους καβγάδες- πλησίαζε τον μουσικό, προτάσσοντας τη γροθιά του.

«Τι συνέβη νωρίτερα; Γιατί επιχειρήσατε να επιτεθείτε στον Kelly;» ρώτησαν αργότερα οι δημοσιογράφοι τον ΜακΓκρέγκορ. «Δεν συνέβη τίποτα, είναι όλα φήμες. Ούτε που τον ξέρω τον τύπο», απάντησε ο πυγμάχος, προσθέτοντας: «Εγώ παλεύω με κανονικούς παλαιστές, δεν τα βάζω με αγοράκια, τυχαίους ράπερς σαν και αυτόν. Δεν τον ξέρω καν, το μόνο που ξέρω είναι ότι τα’ χει με την Μέγκαν Φοξ». Χμμ…

Η «αθάνατη» στον χρόνο Τζένιφερ Λόπεζ και οι μορφασμοί της Μπίλι Άιλις

Comeback στην σκηνή του MTV και στην επικαιρότητα έκανε και η αγαπημένη του κοινού, Λατίνα ποπ σταρ Τζένιφερ Λόπεζ. Η εκρηκτική 52χρονη εμφανίστηκε με ένα λαμπερό, αποκαλυπτικό σύνολο πάνω στην σκηνή, για να παραδώσει το ειδικό βραβείο «Moon Person» για το «Τραγούδι της Χρονιάς» στην νεαρή Ολίβια Ροντρίγκο.

Η JLo καταχειροκροτήθηκε από όλους, με το που πάτησε το πόδι της στην σκηνή, με μοναδική εξαίρεση την 19χρονη, εναλλακτική ποπ σταρ Μπίλι Άιλις.

Αντί να χειροκροτήσει, η Μπίλι κατέληξε να…πλέκει τα δάχτυλά της με αδιαφορία. Κι αν νομίζετε ότι ήταν απλώς αφηρημένη, το βλέμμα της τα λέει όλα:

