Ο δημοφιλής ράπερ Κάνιε Γουέστ κατέθεσε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να αλλάξει επίσημα το όνομά του σε «Γε».

Ο Γουέστ επικαλέστηκε «προσωπικούς λόγους» για αυτή του την επιλογή. Η απόφασή του ήρθε τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του ομώνυμου, επιτυχημένου του άλμπουμ «Ye».

Όταν το άλμπουμ «Γε» είχε κυκλοφορήσει, ο καλλιτέχνης είχε ανακοινώσει μέσω του Twitter στο κοινό του το εξής: «Ο προηγουμένως γνωστός ως Κάνιε Γουέστ: Είμαι ο ΓΕ».

the being formally known as Kanye West

I am YE

— ye (@kanyewest) September 29, 2018