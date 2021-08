Πέθανε από κορονοϊό θρύλος των πολεμικών τεχνών και πρωταγωνιστής του «Kill Bill»

Newsroom eleftherostypos.gr

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών εξαιτίας επιπλοκών από κορωνοιό ο Ιάπωνας ηθοποιός, Σόνι Τσίμπα, όπως μεταδίδει το Variety. Ο Ιάπωνας ηθοποιός, ο οποίος ήταν επίσης γνωστός και ως θρύλος στις πολεμικές τέχνες, είχε ενσαρκώσει τον εμβληματικό ρόλο του Χατόρι Χάντσο στην ταινία Kill Bill.

Ο Σόνι Τσίμπα, ο Ιάπωνας ηθοποιός και θρύλος των πολεμικών τεχνών που συμμετείχε σε εμβληματικές ταινίες όπως τa «Kill Bill» και «The Fast and The Furious: Tokyo Drift», πέθανε από κορωνοϊό σε ηλικία 82 ετών.

Η καριέρα του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση εκτείνεται από τη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 2010. Είχε εμφανιστεί σε αμέτρητες ιαπωνικές ταινίες και δημοφιλείς αμερικανικές παραγωγές.

Sonny Chiba passed due to COVID. many will probably know him as Hattori Hanzo from Kill Bill, but he had such an accomplished film career spanning over 50 years of awesome king fu films like Golgo 13 and Shoguns Samurai

Σε πολλές από τις εμφανίσεις του, ανέδειξε τις εξειδικευμένες ικανότητές του στις πολεμικές τέχνες και συνέχισε να χορογραφεί σκηνές πάλης αργότερα στην καριέρα του.

Γεννημένος ως Sadaho Maeda στη Φουκουόκα της Ιαπωνίας, στις 22 Ιανουαρίου 1939, άρχισε να μαθαίνει πολεμικές τέχνες ενώ φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο Nippon Sports Science University το 1957.

Σπούδασε δίπλα στον Masutatsu «Mas» Oyama και κέρδισε μαύρη ζώνη το 1965. Αργότερα υποδύθηκε τον Oyama σε μια τριλογία ταινιών, “Champion of Death”, “Karate Bearfighter” και “Karate for Life”, στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Το 1984, έλαβε το τέταρτο νταν στη μαύρη ζώνη. Επίσης, είχε μαύρες ζώνες σε αρκετές άλλες πολεμικές τέχνες.

Ξεκίνησε την καριέρα του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση το 1960, παίρνοντας το όνομα Shinichi Chiba. Οι πρώτοι κινηματογραφικοί του ρόλοι ήταν σε μια σειρά εγκληματικών θρίλερ του Ιάπωνα σκηνοθέτη Κίντζι Φουκασάκου, με τον οποίο ήταν συχνός συνεργάτης. Πρώτη εμφάνιση στην ταινία επιστημονικής φαντασίας “Invasion of the Neptune Men” το 1961.

The great Sonny Chiba passed away today at age 82, another victim of Covid-19. A martial arts legend with six black belts who started out in tokusatsu TV, Chiba made over 120 movies for Toei and was Japan's most popular action star for decades. Watch one of his films today. 🤜🏻💔 pic.twitter.com/sIIqS1Gf5A

— Ted Geoghegan (@tedgeoghegan) August 19, 2021