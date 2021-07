ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

«Υστερα από 18 χρόνια, πήραμε την απόφαση να προχωρήσουμε στη λύση του γάμου μας. Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η φροντίδα και η προστασία των παιδιών μας και παρακαλούμε για τον σεβασμό της απόφασής μας και της προτεραιότητάς μας». Με αυτή τη λιτή ανακοίνωση κάποιων γραμμών η Δέσποινα Βανδή και ο Ντέμης Νικολαΐδης, το πρωί της Πέμπτης, έβαλαν οριστικό τέλος στη σχέση ζωής που δημιούργησαν πριν από δύο δεκαετίες και στον γάμο τους.

Η είδηση έγινε γρήγορα πρώτο θέμα συζήτησης στα tabloids και στις εκπομπές, με την τραγουδίστρια και τον πρώην άσο του ποδοσφαίρου να μην κάνουν καμία περαιτέρω δήλωση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν από ανθρώπους του φιλικού τους περιβάλλοντος, το πρώην ζευγάρι έχει χωρίσει εδώ και κάποιους μήνες, ωστόσο οι σχέσεις τους παραμένουν εξαιρετικές για το καλό των παιδιών τους που πάντα θα τους ενώνουν.

Κοινές εμφανίσεις

Οι δυο τους, που πάντα προσπαθούσαν να κρατούν -όσο αυτό ήταν εφικτό- την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σπάνια εμφανίζονταν μαζί τον τελευταίο καιρό, ενώ η τελευταία φορά που είχαν μιλήσει δημόσια ο ένας για τον άλλον ήταν στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του ΑΝΤ1 τον περασμένο Απρίλιο. Τότε, η δημοφιλής τραγουδίστρια και παρουσιάστρια βρέθηκε καλεσμένη του δημοσιογράφου, με τον Ντέμη να της κάνει έκπληξη και να μιλά για εκείνη με τρυφερά λόγια. «Η Δέσποινα είναι μια σπουδαία γυναίκα. Πρώτη φορά την είδα σε μια αφίσα. Μετά πήγα στο μαγαζί. Την πήρα τηλέφωνο από το πουθενά και μετά από τρεις μήνες συναντηθήκαμε. Μου άρεσε. Κατάλαβα πολύ γρήγορα πως δεν θα είναι κάτι περαστικό. Είχαμε πει πως θα παντρευτούμε όταν θέλουμε να κάνουμε παιδί. Θυμάμαι πως ήμουν στο γραφείο μου και η Δέσποινα μαγείρευε. Και τη φωνάζω, έρχεται και της λέω “λέω να παντρευτούμε”. Αυτό. Χωρίς να με ταλαιπωρεί κάποια σκέψη, ήθελα να κάνουμε παιδί. Αν και ήμουν νέος για άντρας. Τον Ιούνιο παντρευτήκαμε, ήταν έγκυος και δεν το ξέραμε», δήλωνε.

Η γνωριμία

Ηταν άνοιξη του 1999, όταν η Δέσποινα Βανδή και ο Ντέμης Νικολαΐδης γνωρίστηκαν στο νυχτερινό κέντρο «Γκάζι» όπου η τραγουδίστρια εμφανιζόταν με τον Βασίλη Καρρά. Ο Ντέμης Νικολαΐδης βρέθηκε εκεί για τον ετήσιο χορό της ΑΕΚ και το γεγονός ότι η Δέσποινα φόρεσε την κιτρινόμαυρη μπλούζα με τον αριθμό 11 (σ.σ.: ο αριθμός που υπήρχε στη φανέλα του Ντέμη) τον έκανε να την προσέξει ακόμα περισσότερο και να αναζητήσει επίμονα το τηλέφωνό της.

«Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε πως είναι ο Ντέμης Νικολαΐδης. Δεν τον πίστεψα και ρώτησα ποιος είναι. Τον είχα δει σε κάτι εξώφυλλα, γιατί δεν ήξερα από ποδόσφαιρο. Είχε γίνει ένας χορός της ΑΕΚ και με είχε δει. Μετά από τρεις μήνες που μιλούσαμε χωρίς να έχουμε συναντηθεί, μου λέει “μήπως να βρεθούμε;” Και του λέω “νομίζω πως βιάζεσαι λιγάκι”», έχει δηλώσει σε συνέντευξή της η Δέσποινα Βανδή. Μετά από κάποια «αναγνωριστικά» τηλεφωνήματα, η πρώτη συνάντηση έγινε σε καφετέρια του Ψυχικού, ενώ την επόμενη μέρα βρέθηκαν σε γνωστό εστιατόριο όπου ο Πέτρος Κωστόπουλος έκανε πάρτι. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα… Η πρώτη δημόσια εμφάνιση ήρθε τον Οκτώβριο του 1999 στο θέατρο «Βρετάνια» ενώ λίγους μήνες μετά, οι δυο τους πήγαν διακοπές στο Μαρόκο επισημοποιώντας τον δεσμό τους.

Ο γάμος, η αφιέρωση και το ταξίδι στην Ισπανία

Στις 17 Ιουνίου 2003 και μετά από 4 χρόνια σχέσης, το πρώην ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στο κτήμα Νάσιουτζικ, παρουσία 80 περίπου καλεσμένων, με κουμπάρους την Κική Χολέβα και τον Γιάννη Λεονάκη, σε έναν επεισοδιακό γάμο που άφησε εποχή. Η είσοδος ήταν κλειστή στους φωτογράφους, τα μέτρα ασφαλείας δρακόντεια, καθώς ήθελαν τόσο ο γάμος τους όσο και η δεξίωση στο Island να γίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Φωτογραφίες από τον γάμο τους δεν διέρρευσαν ποτέ, με τη Δέσποινα Βανδή να μοιράζεται στιγμιότυπα 18 χρόνια μετά ούσα καλεσμένη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, η Δέσποινα Βανδή έδωσε μια μεγάλη συναυλία στον Λυκαβηττό, πριν φύγει από τη χώρα για να ακολουθήσει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στη Μαδρίτη τον άντρα της ζωής της. Συγκινημένη και με το κοινό να παραληρεί, του αφιέρωνε τη μεγάλη της επιτυχία «Γιατί εγώ ό,τι ονειρευόμουν στη ζωή μου… το έχω βρει σε εσένα ψυχή μου και έχω τα πάντα πια».

Κάποιους μήνες μετά κι ενώ το ζευγάρι ζούσε στην Ισπανία, ήρθε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, η Μελίνα. Τέσσερα χρόνια αργότερα και αφού επέστρεψαν στην Ελλάδα, γεννήθηκε ο Νικολαΐδης junior ο οποίος πήρε το όνομα Γιώργος.

Οι Μπέκαμ της Ελλάδας και η συνέντευξη στο Discovery Channel

Τη δεκαετία του 2000, τη χρυσή εποχή του lifestyle, Δέσποινα και Ντέμης έγιναν το Νo1 ζευγάρι στην Ελλάδα. Οι φωτογράφοι καραδοκούσαν για ένα κοινό τους στιγμιότυπο, τα περιοδικά «έδιναν» τα πάντα για μία συνέντευξη της Δέσποινας Βανδή (σ.σ.: ο Ντέμης Νικολαΐδης μιλούσε σπάνια), η ζωή που έκαναν απασχολούσε τους πάντες. Μάλιστα λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας και των δύο, τους είχαν χαρακτηρίσει οι Μπέκαμ της Ελλάδας παρομοιάζοντάς τους με τον ποδοσφαιριστή Ντέιβιντ Μπέκαμ και τη σύζυγό του και τραγουδίστρια Βικτώρια.

Στα παραπάνω ήρθε να προστεθεί και η περίφημη συνέντευξή τους στο Discovery Channel, όπου το «χρυσό» ζεύγος της εποχής εκείνης μίλησε στην εκπομπή «Rich and Famous». Τότε η Δέσποινα Βανδή και ο Ντέμης Νικολαΐδης είχαν προκαλέσει σχόλια με τον τρόπο που προέβαλαν την οικονομική τους άνεση. Χρόνια αργότερα, η ίδια η Δέσποινα μιλώντας στην εκπομπή του Τάσου Τρύφωνος, «Τετ α τετ», παραδεχόταν ότι έκανε κακό στην καριέρα της: «Οταν μιλήσαμε με τους υπευθύνους μάς είχαν πει πως κάνουν αφιερώματα σε ανθρώπους που είναι δημοφιλείς μέσα από τη δουλειά που κάνουν και η εκπομπή λεγόταν “Made in Europe”. Αντί για “Made in Europe” είδα μια εκπομπή που λεγόταν “Rich and Famous”, μια μονταρισμένη εκπομπή… Είναι δυνατόν να μπούμε εμείς σε τέτοια κατηγορία, όταν το σπίτι δεν ήταν καν δικό μας και το νοικιάζαμε; Ηταν τρομακτικό! Επαθα σοκ!», δήλωσε χαρακτηριστικά.

