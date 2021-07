Newsroom eleftherostypos.gr

Ο ημιτελικός του Survivor έχει ξεκινήσει και ο Γιώργος Κόρομι είναι ο πρώτος που αποχώρησε. Μαριαλένα Ρουμελιώτη, Σάκης Κατσούλης, Ηλίας Μπόγδανος τίθενται σε ψηφοφορία και ένας ακόμη θα φύγει μέχρι το τέλος της βραδιάς.

Ωστόσο, υπάρχει ένας ακόμη πρωταγωνιστής που λάμπει… δια της απουσίας του! Aυτός είναι ο Τζέιμς Καφετζής, που μπορεί να μην βρίσκεται στο Γαλάτσι αλλά είναι στα top trends του Twitter.

Ο πρώην παίκτης αποθεώνεται, με τους χρήστες του μέσου να λένε ότι είναι ο μεγάλος νικητής στις καρδιές τους.

Fave photo #jameskafetzis #JamesWinner pic.twitter.com/8bEkc9pFHV

— It iz what it iz (@_justmyusername) July 4, 2021