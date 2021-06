Η Μέριλιν Μονρόε επέστρεψε στο Παλμ Σπρινγκς και προκάλεσε… χαμό

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Μέριλιν Μονρόε επέστρεψε στο Παλμ Σπρινγκς, στην Καλιφόρνια, με εντυπωσιακό τρόπο, όμως δεν είναι όλοι ενθουσιασμένοι.

Τα αποκαλυπτήρια ενός αγάλματος ύψους 7,9 μέτρων του ειδώλου του Χόλιγουντ, στη διάσημη πόζα της με το λευκό φόρεμα που κυματίζει, έγιναν χθες μπροστά στο Μουσείο Τεχνών του Παλμ Σπρινγκς, με θέα το Palm Canyon Drive, την κεντρική τουριστική λεωφόρο της πόλης.

Έμπνευση για το έργο τέχνης, που φιλοτέχνησε ο Τζον Σιούαρντ Τζόνσον το 2011, αποτέλεσε μια σκηνή από την ταινία «Επτά Χρόνια Φαγούρα». Ήρθε πρώτα στο Παλμ Σπρινγκς το 2012, ως δάνειο, έμεινε εκεί 26 μήνες και μεταφέρθηκε στο Νιου Τζέρσι το 2014, εξήγησε ο Άφταμπ Ντάντα, πρόεδρος των P.S. Resorts, μιας τοπικής ένωσης φιλοξενίας.

Το άγαλμα είναι ήδη δημοφιλές για φωτογραφίες και η κοινότητα αναμένεται να βοηθήσει στη αύξηση του αριθμού των επισκεπτών, δεδομένης της εμπειρίας του παρελθόντος, σύμφωνα με τον ίδιο.

“It is sexist, exploitative and misogynistic. Even in death, Marilyn has no peace”

WMF Executive Director Emiliana Guereca on #MeTooMarilyn. Enough is enough.https://t.co/EYFqxkRAHk

— Women’s March Action™️ (@WMarchAction) June 22, 2021