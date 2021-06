Eurovision: Οι Maneskin τώρα κατηγορούνται ότι έκλεψαν το τραγούδι [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι Maneskin πλέον δεν χρειάζονται συστάσεις. Αφότου αναδείχτηκαν νικητές της φετινής Eurovision όλα τα φώτα έχουν πέσει πάνω τους και γνωρίζουν πρωτοφανή επιτυχία στην Ευρώπη με τα media να ασχολούνται όλο και περισσότερο μαζί τους και με όσα έχουν να κάνουν με το νικητήριο τραγούδι ”Zitti e Buoni”.

Τώρα, μια ραδιοφωνική εκπομπή ενός Ολλανδικού σταθμού φαίνεται πως ”αποκάλυψε” μια συγκεκριμένη μελωδία στο εν λόγω τραγούδι θυμίζει αυτήν του τραγουδιού ”You Want It, You’ve Got It” των The Vendettas.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής επικοινώνησαν με τον ιδρυτή των Vendettas, Joris Linssen, για να δουν αν είναι ενήμερος για την ομοιότητα των δύο τραγουδιών με αυτόν να επιβεβαιώνει την ομοιότητα.

Ακούστε τα δύο τραγούδια και τα σχόλια δικά σας:

Πηγή: Must

