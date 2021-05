Αυτά τα ζώδια κάνουν το καλύτερο… κρεβάτι

Newsroom eleftherostypos.gr

Η αλήθεια είναι πως τα ζώδια έχουν συχνά-πυκνά, τις απαντήσεις για πολλά θέματα. Είτε θες να πιστέψεις, είτε όχι, ο ζωδιακός δύσκολα πέφτει έξω.

Κάπως έτσι, φτάσαμε και στο θέμα του σεξ. Στο θέμα που σίγουρα θα έχεις ακούσει πολλούς μύθους για το ποιο ζώδιο… does it better στο κρεβάτι. Εμείς σου έχουμε τις απαντήσεις και σου δίνουμε όσα θες να ξέρεις στο πιάτο!

Κριός

Ο Κριός είναι ένα από τα πιο ανυπόμονα ζώδια και φυσικά πάρα πολύ εγωιστής. Οπότε αυτό που σου προτείνουμε, είναι αρχικά να πας με τα νερά του γιατί το σεξ είναι τόσο καλό μαζί του που όλα τα υπόλοιπα διορθώνονται. Ένας Κριός ποτέ δεν ενθουσιάζεται και δεν ερωτεύεται μια γυναίκα τόσο απλά. Και μην ξεχνάς την ώρα του σεξ να του κάνεις πάντα φιλοφρονήσεις. Οι επιδόσεις του θα γίνονται όλο και καλύτερες…

Ταύρος

Ο Ταύρος έχει φοβερές σεξουαλικές ικανότητες. Η όρεξη που έχει για σεξ είναι ανεξάντλητη. Ο Ταύρος ό,τι θέλει το λέει με την γλώσσα του σώματος. Για τους Ταύρους το καλό σεξ είναι σαν το καλό και ποιοτικό φαγητό. Οπότε σίγουρα αξίζει να αφιερώσεις κάποιο χρόνο για να το απολαύσειςΤα όμορφα αρώματα στο σώμα αλλά και στο στόμα μιας γυναίκας ξετρελαίνουν πάντα όλα τα Ταυράκια.

Δίδυμοι

Αν προτιμάς έναν έξυπνο άντρα τότε αυτός είναι σίγουρα ένας Δίδυμος. Για να γοητεύσεις έναν Δίδυμο τότε θα πρέπει να είσαι έξυπνη και πνευματώδης. Να είσαι σίγουρη ότι μπορεί να σε κάνει να τον ερωτευτείς με ένα μόνο άγγιγμά του. Ο τρόπος ο οποίος θα σε φλερτάρει θα είναι πραγματικά μαγικός. Δεν θα βαρεθείς ποτέ μαζί του αφού θα βρίσκει συνεχώς καινούργια πράγματα για να δοκιμάσετε πάνω στο σεξ. Προσοχή όμως γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να σε κάνει να μη βαριέσαι, αλλά να μη βαριέται και αυτός. Το ζώδιο του αγαπημένου σου βαριέται πάρα πολύ εύκολα σε μια σχέση. Προσπάθησε να κάνεις διαφορετικά πράγματα μαζί του και να ξεφεύγεις από τα συνηθισμένα.

Καρκίνος

Ένας Καρκίνος χρειάζεται ιδιαίτερο χειρισμό και το one night stand είναι κάτι που δεν του αρέσει πολύ. Ο Καρκίνος λατρεύει να κάνει έρωτα με συναίσθημα και αγάπη.Προσοχή όμως, ένας Καρκίνος μπορεί να σου δώσει τα πάντα αλλά εάν τον προδώσεις μπορεί να γίνει πάρα πολύ εκδικητικός. Όταν πληγώνονται βγαίνει από μέσα τους μια σκληρότητα που σχεδόν ποτέ δεν εξωτερικεύεται εκτός εάν υπάρχει πολύ σημαντικός λόγος. Κανείς δεν θέλει να νιώσει την οργή ενός πληγωμένου Καρκίνου.

Λέων

Ένα ζώδιο που συμπεριλαμβάνεται μέσα στους καλύτερους εραστές του ζωδιακού κύκλου. Το πάθος που βγάζει στο σεξ σίγουρα δεν μπορεί κανείς το περιγράψει. Ένας Λέων είναι πάντα δάσκαλος στο κρεβάτι.Η δική σου ευχαρίστηση στο κρεβάτι είναι κάτι που σίγουρα δεν ξεχνάει ποτέ αφού ξέρει ότι θα συζητηθεί με τις φίλες σου. Το σεξ μαζί του θα είναι ιδιαίτερο και θα διαπιστώσεις και μόνη σου ότι έχουν δίκιο όσοι τους θεωρούν καλούς εραστές και φλογερούς στο κρεβάτι.

Παρθένος

Οι Παρθένοι είναι παρεξηγημένα ζώδια και πολλοί μάλιστα τους θεωρούν ξενέρωτους. Όμως τίποτα απ’ όλα αυτά δεν ισχύει. Οι Παρθένοι είναι σίγουρα φλογεροί εραστές και ξέρουν πώς να κάνουν μια γυναίκα ευτυχισμένη. Ένας Παρθένος σίγουρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ιδανικός για να κάνεις σχέση μαζί του. Για να κατακτήσεις έναν Παρθένο θα πρέπει να δείχνεις αλλά και να είσαι πραγματικά τέλεια. Είναι πολύ επιλεκτικοί στις συντρόφους που διαλέγουν.

Ζυγός

Ένας Ζυγός είναι σίγουρα γεμάτος συναισθήματα. Για να τον κατακτήσεις και να τον κάνεις να μην ξεκολλάει από πάνω σου πρέπει να εκπληρώσεις όλες τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Ένας Ζυγός λατρεύει το φλερτ και ο τρόπος που θα σε φλερτάρει θα είναι ιδιαίτερος και θα σε γοητεύσει. Σε ένα Ζυγό αρέσουν οι άνθρωποι του πνεύματος και οι σοφιστικέ γυναίκες. Οπότε φρόντισε να ψαχτείς λίγο πριν το ραντεβού για να τον ενθουσιάσεις.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός είναι το πιο σεξουαλικό ζώδιο του ζωδιακού κύκλου. Είναι σίγουρα ο καλύτερος εραστής και πολλές θα ήθελαν να τον έχουν δίπλα τους. Πολλές γυναίκες νιώθουν ότι τις χρησιμοποιεί για να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές του ανάγκες. Όσο άσχημο όμως και να ακούγεται, είναι αλήθεια. Εάν δεν κάνεις ένα Σκορπιό να σε ερωτευτεί τότε το πιθανότερο είναι να σε χρησιμοποιήσει. Έχουν μαγνητική και ακαταμάχητη προσωπικότητα. Το να κατακτήσεις ένα Σκορπιό δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Όσο και να προσπαθήσεις αυτός θα είναι ο πρώτος που θα σε κατακτήσει και θα σε κάνει να τον ερωτευτείς. Προσπάθησε να είσαι δυναμική και να μην κομπλάρεις στις ερωτήσεις που θα σου κάνει. Φρόντισε να απαντάς με διπλωματία και με θάρρος. Να είσαι σίγουρη ότι θα τον ενθουσιάσεις και θα τον γοητεύσεις. Και τέλος φρόντισει κάθε φορά που θα τον συναντάς να είσαι όσο πιο σέξι γίνεται.

Τοξότης

Ένας Τοξότης είναι παιχνιδιάρης και παράλληλα πολύ ρομαντικός στο κρεβάτι. Οι Τοξότες γενικότερα είναι ανοιχτόμυαλοι και στην καρδιά τους νιώθουν πάντα εικοσάρηδες. Ένας Τοξότης αγαπάει τα παιχνίδια στο κρεβάτι και λατρεύει να δοκιμάζει καινούργια πράγματα με την σύντροφο του. Του αρέσει να κάνει σεξ στα πιο απίθανα μέρη. Προσοχή όμως γιατί οι Τοξότες ενθουσιάζονται και βαριούνται πάρα πολύ εύκολα. Προσπάθησε να κάνεις διάφορα πράγματα μαζί του έτσι ώστε να μην μπείτε ποτέ σε ρουτίνα γιατί μετά τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα και δεν θα διστάσει να ξενοκοιτάξει. Ένας Τοξότης κάνει δύσκολα σχέσεις αφού δεν του αρέσουν οι δεσμεύσεις.

Αιγόκερως

Ένας Αιγόκερως είναι σίγουρα πιο συγκρατημένος από τα άλλα ζώδια. Αν νομίζεις ότι με ένα one night stand έμαθες πόσο καλό σεξ κάνει τότε σίγουρα κάνεις λάθος. Για να διαπιστώσεις εάν ένας Αιγόκερως είναι καλός στο σεξ θα πρέπει να τον βοηθήσεις να αφεθεί. Θα σε εκπλήξει με τις ικανότητες του. Δεν του αρέσει και πολύ να πειραματίζεται στο σεξ και προτιμάει τα κλασικά πράγματα. Αν θέλεις να τον κάνεις να σε ερωτευτεί πρέπει να κινηθείς αργά και να εργαστείς σκληρά. Προσπάθησε να εστιάσεις στις λεπτομέρειες γιατί αυτές θα κάνουν την διαφορά.

Υδροχόος

Ένας Υδροχόος λατρεύει το σεξ και πραγματικά δεν τον νοιάζει καθόλου εάν έχεις την πρόθεση να κάνεις σχέση μαζί του. Στο σεξ βάζει πολύ πάθος και θα σου προσφέρει μία αξέχαστη βραδιά. Εάν τον κάνεις να σε ερωτευτεί θα δεις και πόσο ρομαντικός μπορεί να γίνει. Για να τον κατακτήσεις φρόντισε να του δείξεις πόσο έξυπνο και δυναμικό άτομο είσαι. Οι Υδροχόοι μπορούν να σε κάνουν πολύ εύκολα να τους ερωτευτείς με τα γλυκά λόγια που θα σου πουν και με τον ρομαντισμό τους. Για αυτό λοιπόν φρόντισε να του δείξεις ότι δεν μασάς.

Ιχθύς

Ο Ιχθύς θα σου προσφέρει σίγουρα μια σχέση αγάπης γεμάτη χαρά και ικανοποίηση. Οι Ιχθείς είναι εξαιρετικά χαλαροί και βολικοί και απλά το μόνο που θέλουν είναι μια χαλαρή και ευτυχισμένη σχέση. Κάτι που σίγουρα πρέπει να ανακαλύψεις είναι ότι κάνουν τρομερό make-up sex. Οι καυγάδες τους δεν κρατάνε ποτέ πολύ οπότε μην αγχωθείς καθόλου για το αν θα τσακωθείς μαζί του. Μάλιστα, το πιθανότερο είναι να σου βγει και σε καλό κανένα μικρό καβγαδάκι. Οι Ιχθείς λατρεύουν τις δυναμικές γυναίκες. Όμως ακόμα και αν σου αρέσει πάρα πολύ προσπάθησε να μη δείξεις ποτέ ότι τον κυνηγάς.

