Κέιτ Μίντλετον: Έγινε…DJ και «κούφανε» τον πρίγκιπα Ουίλιαμ [βίντεο]

Η Κέιτ Μίντλετον επιχείρησε να το… «παίξει» DJ, αποτυγχάνοντας να εντυπωσιάσει τον σύζυγό της, πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε πως «πονέσανε τα αυτιά του».

Το ζεύγος βρισκόταν στην Σκωτία, με σκοπό να επισκεφθεί το «Κέντρο για την Καταπολέμηση της Βίας», μια οργάνωση που στοχεύει στην κοινωνική επανένταξη ατόμων που υφίστανται βία στο πλαίσιο της οικογένειας, του σχολείου και της εργασίας, ή και ανηλίκων που έχουν εμπλακεί σε συμμορίες και άλλες εκφάνσεις της παιδικής εγκληματικότητας.

Το Κέντρο αυτό συνεργάζεται με την πρωτοβουλία Heavy Sound, η οποία διοργανώνει πολιτιστικά δρώμενα σε υποβαθμισμένες περιοχές και διαθέτει εγκαταστάσεις όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν γυρίσματα και ηχογραφήσεις.

Επισκεπτόμενη τα στούντιο της Heavy Sound, η Κέιτ Μίντλετον επιχείρησε να συνοδεύσει έναν ηχολήπτη στην κονσόλα και να δοκιμάσει τις ικανότητές της ως DJ.

Χωρίς δισταγμό, η Κέιτ πατάει διάφορα κουμπιά, προσθέτοντας ολοένα και περισσότερα στοιχεία στην μίξη της και καταλήγοντας να δημιουργεί ένα αλλόκοτο μπιτάκι.

«Καλό είναι!» αναφωνεί ο ηχολήπτης που βρίσκεται στο πλευρό της, εκφέροντας μια άποψη, με την οποία δεν μοιάζει να συμφωνεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος κάθεται λίγο πιο δίπλα, παρατηρώντας.

«Σας παρακαλώ, κλείστε το», ακούγεται να λέει ο Ουίλιαμ στο σχετικό βίντεο, το οποίο το ζευγάρι ανέβασε στους επίσημους λογαριασμούς του στο Instagram και το Twitter.

«Πονέσανε τα αυτιά μου», συνεχίζει ο αμείλικτος πρίγκιπας. «Σα γάτα ακούγεται!».

Η επίδοξη DJ Κέιτ ξεσπά τότε σε γέλια, καλύπτοντας και η ίδια τα αυτιά της και φωνάζοντας στον ηχολήπτη: «Συγγνώμη γι’ αυτό το απαίσιο τραγούδι, διαγράψτε το! Διαγράψτε το!»

Παρόλα αυτά, το πριγκιπικό ζεύγος δεν δίστασε να κοινοποιήσει τις μουσικές απόπειρες της Κέιτ στο διαδίκτυο.

Keep up the incredible work @vruscotland in leading the way in finding compassionate, holistic, human-led solutions.

Oh and please do delete that music… pic.twitter.com/wnuOgvDpTI

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 24, 2021