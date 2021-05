Newsroom eleftherostypos.gr

Σε αληθινό Survivor έχει μετατραπεί ο Τριαντάφυλλος, καθώς όχι μόνο παραμένει στο ριάλιτι επιβίωσης για πέντε μήνες αλλά έχει εξολοθρεύσει και δέκα συμπαίκτες του.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Τετάρτης, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε ότι από το παιχνίδι αποχωρεί η Νικολέτα Μαυρίδη και ότι Σάκης Κατσούλης, Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Τριαντάφυλλος δεν θα πάρουν το εισιτήριο της επιστροφής.

Ο Ντάφυ παρέμεινε, έπειτα από δέκα υποψηφιότητες, και όπως ήταν φυσικό το Twitter έδωσε ρεσιτάλ. Οι χρήστες του μέσου δικτύωσης δεν θα μπορούσαν να μην σχολιάσουν την εξέλιξη αυτή, άλλοι με χιουμοριστικό τρόπο άλλοι με πιο καυστικό.

