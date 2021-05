Newsroom eleftherostypos.gr

Η οικειοθελής αποχώρηση του Τζέιμς Καφετζή, στο επεισόδιο της Τρίτης, στιγμάτισε το φετινό κύκλο του Survivor και σίγουρα θα σχολιάζεται για πολύ καιρό ακόμη.

Από τα στιγμιότυπα, μάλιστα, που έγραψαν είναι η δήλωση του Τζέιμς για τον κολλητό του Νίκο Μπάρτζη, τονίζοντας ότι για εκείνον το μεγαλύτερο έπαθλο είναι η φιλία τους. Ο Νίκος, όπως όλα δείχνουν, επίσης θα αποχωρήσει καθώς η ψυχολογία του είναι κακή και οι πόνοι στα γόνατά του έντονοι.

Για όλα τα παραπάνω, οι χρήστες του Twitter -από χθες- αποθεώνουν τα δύο αυτά παιδιά και τη δυνατή σχέση που έχουν χτίσει.

a great example of what true friendship is. #survivorGR pic.twitter.com/AElOo2vKsG

— joanna⁷⁄₇☾ | WEUS ⦰ | BLACK MIЯROR (@myeongfairy) May 11, 2021