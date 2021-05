Newsroom eleftherostypos.gr

«Χρόνια πολλά» ευχήθηκε η βασίλισσα Ελισάβετ στον δισέγγονό της και γιο του πρίγκιπα Χάρι, Άρτσι, για τα δεύτερά του γενέθλια.

Το μήνυμά της μεταδόθηκε μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στο Twitter.

Η ανάρτηση έλεγε: «Σήμερα, ευχόμαστε στον Άρτσι Μαουντμπάτεν- Ουίντσορ χρόνια πολλά για τα δεύτερα γενέθλιά του» και συνοδευόταν από μια φωτογραφία του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του, Μέγκαν Μαρκλ, με το γιο τους, λίγες μέρες αφότου είχε γεννηθεί.

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2021

Ο μικρός Άρτσι μένει με τους γονείς του στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, από τότε που το ζεύγος αποφάσισε να εγκαταλείψει τα πριγκιπικά του καθήκοντα.

Ευχετήρια μηνύματα έστειλαν και οι θείοι του Άρτσι, πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον, καθώς και οι παππούδες του, πρίγκιπας Κάρολος και Καμίλα.

Happy birthday to Archie, who turns two today. 🎂

📸 Chris Allerton pic.twitter.com/HwvTBzphJu

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 6, 2021