Σοκάρει η Σάρον Στόουν: Ο παππούς μου κακοποίησε σεξουαλικά εμένα και την αδερφή μου

Αποκαλύψεις για δύσκολες στιγμές της ζωής της και περιστατικά που τη σημάδεψαν κάνει η Σάρον Στόουν στα νέα της απομνημονεύματα, με τίτλο «The Beauty of Living Twice».

Μεταξύ άλλων, η 63χρονη σήμερα Σάρον Στόουν αναφέρεται στο εγκεφαλικό που υπέστη πριν από 20 χρόνια, και που την οδήγησε στο κατώφλι του θανάτου, αλλά και στη σεξουαλική κακοποίηση που λέει ότι υπέστη όταν ήταν ήταν παιδί από τον παππού της.

Όπως μεταδίδει σχετικά η Daily Mail, η Σάρον Στόουν περιγράφει στο βιβλίο της πώς η ίδια και η αδερφή της οδηγήθηκαν σε ένα δωμάτιο μαζί με τον παππού τους όταν ήταν παιδιά. Στη συνέχεια η γιαγιά τους κλείδωσε την πόρτα, και ο ηλικιωμένος Κλάρενς Λόσον ασέλγησε πάνω τους.

