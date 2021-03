Survivor: Πανικός στο Twitter με το νέο τρυφερό στιγμιότυπο Άννας Μαρίας και Νίκου

Newsroom eleftherostypos.gr

Στο χθεσινό επεισόδιο του Survivor, εκτός των εντάσεων, το κοινό είδε ένα τρυφερό ενσταντανέ μεταξύ Άννας Μαρίας Βέλλη και Νίκου Μπάρτζη.

Συγκεκριμένα, η κάμερα συνέλαβε να κοιμούνται σε απόσταση αναπνοής βάζοντας φωτιά στις φήμες και σε όσους λένε ότι υπάρχει μεταξύ τους ένα ειδύλλιο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι χρήστες του Twitter δεν άφησαν ασχολίαστο το στιγμιότυπο με τα τιτιβίσματά τους να είναι αποθεωτικά.

Πιο πιθανόν είναι να μείνει Έγκυος Αυτή.. Και να μπει και Νονός ο Τζέιμς!#survivorGR pic.twitter.com/9cXbk5FSRS — Mavrosveziris (@Mavrosveziris) March 15, 2021

ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΦΗΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΒΡΕ #survivorGR pic.twitter.com/QixtNbMCMb — IT IS WHAT IT IS (@nonamep00) March 15, 2021

Αγαπημένο μου Tweeter δεν είναι αυτό πού νομίζεις…#survivorGR pic.twitter.com/ofztoG6nvI — Τεμπέλικο Χέλι (@amarantos33) March 15, 2021

