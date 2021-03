Μέγκαν Μαρκλ στην Όπρα: «Πλέον μπορώ να πω την άποψή μου» – Νέο απόσπασμα από την πολυαναμενόμενη συνέντευξη

Newsroom eleftherostypos.gr

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ελεύθερη να εκφράσει τη δική της άποψη τώρα που η ίδια και ο σύζυγος της, ο πρίγκιπας Χάρι, αποσύρθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα, δηλώνει πλέον η Μέγκαν, η δούκισσα του Σάσεξ της Βρετανίας, σε μια εκ βαθέων συνέντευξη στην Αμερικανίδα παρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρεϊ που θα μεταδοθεί την Κυριακή.

Η 39χρονη Μέγκαν και ο 36χρονος Χάρι άφησαν άναυδη τη βασιλική οικογένεια πέρυσι τον Ιανουάριο, ανακοινώνοντας ότι αποχωρούν από τον επίσημο βασιλικό τους ρόλο για να ζήσουν στην Καλιφόρνια.

Το «διαζύγιο» επιβεβαιώθηκε τον περασμένο μήνα, όταν ανακοινώθηκε ότι έδωσαν συνέντευξη στη Γουίνφρεϊ.

«Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις δικές επιλογές με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσα να είχα πει “ναι” (σε προηγούμενο αίτημα για συνέντευξη). Δεν ήταν δική μου επιλογή», δήλωσε η Μέγκαν στη Γουίνφρι σε απόσπασμα της συνέντευξης που δημοσιοποίησε σήμερα CBS ενόψει της μετάδοσης της Κυριακής, όπως μεταδίδει το Reuters και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

#EXCLUSIVE: In this extended first clip from @Oprah's interview with Prince Harry and Meghan, The Duchess of Sussex says what it means to be able to speak for herself.

It comes one year after the couple left England and stepped back from full-time royal life.#OprahMeghanHarry pic.twitter.com/o3AdxpmLrh

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 5, 2021