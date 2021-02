Lady Gaga: Τέλος η αγωνία – Τα δύο σκυλάκια της, που είχαν κλαπεί, επεστράφησαν!

Newsroom eleftherostypos.gr

Τα δύο σκυλάκια της Λέιντι Γκάγκα που είχαν κλαπεί σε μια βίαιη επιχείρηση «απαγωγής» τους νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στο Χόλιγουντ, κατά την οποία ο άνθρωπος που τα είχε βγάλει βόλτα δέχθηκε πυροβολισμό στο στήθος, παραδόθηκαν χθες Παρασκευή στην αστυνομία και επεστράφησαν σε εκπροσώπους της ποπ τραγουδίστριας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η ασφαλής επιστροφή των Κότζι και Γκούσταβ ήρθε ώρες μετά την έκκληση που απηύθυνε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Λέιντι Γκάγκα για μια «πράξη καλοσύνης» για την επιστροφή τους στο σπίτι τους. Η διάσημη τραγουδίστρια βρισκόταν στη Ρώμη για τα γυρίσματα μιας ταινίας όταν εκλάπησαν τα δυο σκυλάκια της την Τετάρτη το βράδυ.

Μια γυναίκα, την οποία οι αρχές δεν κατονόμασαν, έφερε τα δύο σκυλάκια σε τμήμα της αστυνομίας του Λος Άντζελες σώα και αβλαβή και αυτά παραδόθηκαν σε εκπροσώπους της μουσικού, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας του Λος Άντζελες Μάικ Λόπες.

Δύο άνδρες που είναι ύποπτοι για την κλοπή υπό την απειλή όπλου των δύο σκυλιών από τον 30χρονο Ράιαν Φίσερ που τα βγάζει βόλτα εξακολουθούν να διαφεύγουν, πρόσθεσε ο Λόπες.

My beloved dogs Koji and Gustav were taken in Hollywood two nights ago. My heart is sick and I am praying my family will be whole again with an act of kindness. I will pay $500,000 for their safe return. Email [email protected] to contact us. pic.twitter.com/3NY9u7Mw2K

— Lady Gaga (@ladygaga) February 26, 2021