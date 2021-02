Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Η ζωή-θρίλερ της ποπ σταρ γίνεται ντοκιμαντέρ

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένα ντοκιμαντέρ, παραγωγής του καναλιού FX σε συνεργασία με τους Times, ρίχνει φως στη ζωή της πολύπαθης ποπ σταρ.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, παρά τη χαρούμενη και ανάλαφρη αύρα που περιβάλλει το πρόσωπό της από τις απαρχές της καριέρας της ήδη από τα 11 της χρόνια- όταν συμμετείχε στην εκπομπή «The Mickey Mouse Club» της Disney- μέχρι και την ανάδειξή της σε είδωλο της ποπ και σύμβολο του σεξ, φαίνεται πως περνά εδώ και χρόνια ένα δράμα που μέχρι πρότινος ήταν ελάχιστα γνωστό.

Όπως φαίνεται και στο ντοκιμαντέρ, η δημοφιλής τραγουδίστρια είναι εδώ και χρόνια «δέσμια» της επιμέλειας του πατέρα της, την οποία ο ίδιος απέκτησε το 2008 και διατηρεί μέχρι σήμερα, έχοντας τον έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων και της καριέρας της Μπρίτνεϊ, παρά το γεγονός ότι είναι ενήλικη.

Όλα ξεκίνησαν το 2007, όταν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διένυε μια προσωπική κρίση, αισθανόμενη την πίεση της διασημότητας να βαραίνει πάνω της αβάσταχτα.

Τη χρονιά εκείνη, η τραγουδίστρια βρισκόταν σχεδόν καθημερινά στα εξώφυλλα σκανδαλοθηρικών εντύπων, εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε ξυρίσει τελείως το κεφάλι της για να «πετάξει από πάνω της την εικόνα που άλλοι της είχαν επιβάλλει», και του ότι εμφανιζόταν συχνά ατημέλητη και μεθυσμένη, έτοιμη να επιτεθεί στους παπαράτσι και τους δημοσιογράφους που την ακολουθούσαν συνεχώς.

Εξαιτίας της αστάθειας που επιδείκνυε στην καθημερινότητά της, η Μπρίτνεϊ εισήχθη την ίδια χρονιά σε ψυχιατρική κλινική.

Τα παιδιά που είχε κάνει η Μπρίτνεϊ με τον τότε σύντροφό της, Κέβιν Φέντερλαϊν, πέρασαν, όπως ήταν αναμενόμενο, στην επιμέλεια εκείνου, με την ίδια να μην μπορεί, για πολλά χρόνια μετά, να τα επισκεφθεί.

Ένα χρόνο μετά, το 2008, στη βάση όλων όσων είχαν συμβεί, ένα δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα του πατέρα της να γίνει «κηδεμόνας» και διαχειριστής της ζωής της τραγουδίστριας και κυρίως όλων των οικονομικών της δραστηριοτήτων, μαζί με έναν δικηγόρο.

Μεταξύ άλλων, η Μπρίτνεϊ στερήθηκε το δικαίωμα του να ψηφίζει, να οδηγεί, να βγαίνει από το σπίτι της χωρίς την άδεια ή τη συνοδεία του κηδεμόνα της, να έχει πρόσβαση στα χρήματά της χωρίς την άδεια του πατέρα της και να παίρνει πρωτοβουλίες όσον αφορά την καριέρα της χωρίς την έγκρισή του.

Από το 2018, η σταρ κάνει απόπειρες να πετάξει από πάνω της την κηδεμονία του πατέρα της και να πάψει να παίρνει τα ψυχοφάρμακα που της χορηγούνταν ακόμα, καταλήγοντας εκ νέου σε ψυχιατρική κλινική το 2019.

Εντωμεταξύ, το δικαστήριο ανανεώνει συνεχώς το καθεστώς κηδεμονίας της, ενώ σιγά-σιγά η όλη κατάσταση παίρνει δημοσιότητα μέσω ατόμων από το περιβάλλον της τραγουδίστριας που διαρρέουν πληροφορίες στον Τύπο και τα social media.

We want an investigation on Britney Spears’ conservatorship @FBILosAngeles @FBI#FreeBritneyNow

