Survivor-spoiler: Αυτή η ομάδα κερδίζει απόψε στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας

Newsroom eleftherostypos.gr

Πρώτο αγώνισμα ασυλίας περιλαμβάνει το σημερινό επεισόδιο του Survivor και ήδη υπάρχουν οι διαρροές για το ποια ομάδα είναι η νικήτρια.

Σύμφωνα με τις διαρροές οι κόκκινοι είναι αυτοί που θα κερδίσουν συνεχίζοντας το σερί τους. Στο επεισόδιο της Κυριακής του Survivor, δύο από τις παίκτριες εμφανίστηκαν αδύναμες ζητώντας να επισκεφθούν τον γιατρό και να μην συμμετάσχουν στο αγώνισμα.

Συγκεκριμένα, η Μαριπόζα -την ώρα που απαντούσε στις ερωτήσεις του Γιώργου Λιανού- εξηγούσε πως αισθάνεται έντονη αδιαθεσία, ενώ χρειάστηκε να την κρατήσει στα χέρια ο Νίκος Μπάρτζης για να την μεταφέρει στο γιατρό.

Λίγα λεπτά μόνο αργότερα, η Ανθή Σαλαγκούδη έδειξε κι εκείνη να μην αισθάνεται καλά. Και στην περίπτωση αυτή, την παίκτρια της κόκκινης ομάδας οδήγησε στα χέρια ο Κώστας Παπαδόπουλος προκειμένου να την εξετάσει ο γιατρός.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το Twitter πήρε φωτιά σχολιάζοντας τα παραπάνω.

And the Oscar goes to… #survivorGR pic.twitter.com/MieuHaeAj5

— Mr. Polisk  (@MrPolisk) February 7, 2021