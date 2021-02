Το σχόλιο της Ριάνα για τις αγροτικές εξεγέρσεις στην Ινδία που προκάλεσε θύελλα ακραίων αντιδράσεων στα social media

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένα ήπιων τόνων σχόλιο της Ριάνα στο Twitter για τις διαδηλώσεις αγροτών στην Ινδία ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από Ινδούς χρήστες.

Με αφορμή της συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες και πορείες των αγροτών που αντιτίθενται σε νομοσχέδια της κυβέρνησης για τη γεωργία, η σταρ της ποπ δημοσίευσε ένα σχετικό άρθρο του CNN με την λεζάντα: «Γιατί δεν μιλάμε γι’ αυτό;».

Παρόλο που πολλοί χρήστες επαίνεσαν το ενδιαφέρον της τραγουδίστριας για ένα τέτοιο ζήτημα, οι αντιδράσεις των αντιτιθέμενων στις εξεγέρσεις υπήρξαν εντονότατες και έφτασαν ως τα τηλεοπτικά κανάλια, που με τη σειρά τους αποκάλεσαν τη Ριάνα μια «παραπληροφορημένη ξένη», που αποτελεί κομμάτι μιας «δολοπλοκίας για τον διχασμό της Ινδίας».

Στα social media, οι αντιδράσεις προήλθαν από υψηλά ιστάμενα κυβερνητικά στελέχη όπως ο Υπουργός Εσωτερικών, Amit Shah, ο οποίος διακήρυξε ότι «η προπαγάνδα δεν θα μπορέσει να σταματήσει την Ινδία από το να κατακτήσει νέα ύψη», και το παράδειγμά του ακολουθήθηκε από πληθώρα πολιτικών, αθλητών και σταρ του Μπόλιγουντ, που υπονοούσαν ότι η Ριάνα είχε πληρωθεί γι’ αυτήν της την ανάρτηση.

No propaganda can deter India’s unity! No propaganda can stop India to attain new heights! Propaganda can not decide India’s fate only ‘Progress’ can. India stands united and together to achieve progress.#IndiaAgainstPropaganda#IndiaTogether https://t.co/ZJXYzGieCt — Amit Shah (@AmitShah) February 3, 2021

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αντίδραση της σταρ του Μπόλυγουντ, Kangana Ranaut, η οποία δημοσίευσε ολόκληρη σειρά από tweets όπου αποκαλούσε τη Ριάνα «πόρνη» και σχολίαζε αρνητικά την καριέρα της στην μουσική, την εμφάνισή της, ακόμα και το χρώμα του δέρματός της.

Stand together India destroy these communists who are trying to take advantage of terroristic activities in our nation and these porn stars making their 2 cents at our cost #IndiaAgaistPropoganda #Indiatogether #IndiaWithModi https://t.co/4XNlKiKgrY — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 3, 2021

Τέλος, ακραίες υπήρξαν οι αντιδράσεις πολλών που έσπευσαν να συγχαρούν τον πρώην σύντροφο της τραγουδίστριας, Κρις Μπράουν, για το γεγονός ότι χειροδικούσε εναντίον της κατά την διάρκεια της σχέσης τους, με άλλα άτομα- κυρίως γυναίκες- να επισημαίνουν την συμπεριφορά τους ως «προβληματική» και ενδεικτική του πώς θα αντιδρούσαν και οι ίδιοι για να «κλείσουν τα στόματα ανεξάρτητων γυναικών με αντίθετες από αυτούς απόψεις».

Indian RWers supporting Chris Brown for assaulting Rihanna just proves how they themselves will resort to violence, abuse and rape threats to shut down women with contrarian and independent opinions. — Aparna (@FuschiaScribe) February 2, 2021

ΠΗΓΗ: BBC

Ειδήσεις

Κορωνοϊός και lockdown: Όλα τα μέτρα στο τραπέζι – Ποια τα σενάρια για απαγόρευση κυκλοφορίας, σχολεία, καταστήματα

Πτώση αεροσκάφους στα Ιωάννινα: Εντοπίστηκε η σορός του 32χρονου πιλότου

Καστοριά: Εικόνα απόλυτης καταστροφής μετά την έκρηξη που ισοπέδωσε το ξενοδοχείο «Τσάμης»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr