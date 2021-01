Τζένιφερ Λόπεζ: Η νέα «πρόκληση» που δημοσίευσε στο Twitter και εξόργισε τους φαν της

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει καλέσει πολλές φορές στο παρελθόν τους φαν της να συμμετάσχουν σε «προκλήσεις», όπου πρέπει να μιμηθούν μια χορογραφία ή μια εμφάνισή της.

Η μόδα των «προκλήσεων» έχει κατακλύσει εξάλλου από καιρό τα social media όπως το Twitter, το Instagram και το TikTok, με ολοένα και περισσότερους χρήστες να λαμβάνουν μέρος σε αυτές, σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσουν τη…βαρεμάρα της καραντίνας.

Τώρα, ωστόσο, η νέα πρόκληση στην οποία κάλεσε η JLo τους φαν της να συμμετάσχουν ξεσήκωσε αντιδράσεις ανάμεσα σε πολλούς από αυτούς, που θεώρησαν πως η σταρ δεν έχει «επαφή με την πραγματικότητα».

Γιορτάζοντας την 20ετή επέτειο κυκλοφορίας του άλμπουμ της «Love don’t cost a thing», η δημοφιλής τραγουδίστρια «πόσταρε» ένα βίντεο στο οποίο εικονίζεται η ίδια να περπατάει σε μια εξωτική παραλία υπό τους ήχους ενός κομματιού της, πετώντας δεξιά και αριστερά τα ρούχα, τα αξεσουάρ και τα κοσμήματά της.

The #LoveDontCostAThingChallenge STARTS NOW !!!! Can’t wait to see your renditions. ✨😎✨ pic.twitter.com/z1YQRS2gjx

— jlo (@JLo) January 24, 2021