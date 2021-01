Ορκωμοσία Μπάιντεν: Ένα τραγούδι γεμάτο συμβολισμούς ερμήνευσε η Τζένιφερ Λόπεζ και το μήνυμα στα ισπανικά

Newsroom eleftherostypos.gr

Μετά τη Lady Gaga ακόμα μια σταρ έκανε την εμφάνιση της στην ορκωμοσία του 46ου Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Ο λόγος για την Λατίνα τραγουδίστρια Τζένιφερ Λόπεζ.

Ντυμένη στα λευκά, η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε στην τελετή της ορκωμοσίας και ερμήνευσε ένα τραγούδι με δυνατό μήνυμα.

Η Τζένιφερ Λόπεζ ερμήνευσε το τραγούδι «This Land Is Your Land» αλλά και το «America the Beautiful».

Σε ότι αφορά το πρώτο τραγούδι, το μήνυμα του αποτυπώνεται ξεκάθαρα στον στίχο: η γη αυτή φτιάχτηκε για σένα και για μένα (This land was made for you and me).

Το συγκεκριμένο τραγούδι που επέλεξε η Τζένιφερ Λόπεζ σε στίχους Guthrie, αναφέρεται στην ισότητα και καταδικάζει την περιθωριοποίηση της εργατικής τάξης.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της φώναξε στα ισπανικά «Una nación bajo Dios con libertad y justicia para todos», δηλαδή «Ένα έθνος υπό τον Θεό, με Ελευθερία και Δικαιοσύνη για όλους».

Ειδήσεις

