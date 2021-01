Νέο ξέσπασμα Κωστόπουλου για Λιόλιου και Ντουμπάι: «10 χρόνια έκανα το κουνέλι»

Newsroom eleftherostypos.gr

Μεγάλη αίσθηση στα σόσιαλ μίντια έκανε το γεγονός πως ο Πέτρος Κωστόπουλος πήγε στο Ντουμπάι και γύρισε από εκεί. Σήμερα, ο ίδιος ο εκδότης θέλει να ξεκαθαρίσει τα πάντα μέσα από ένα μακροσκελές κείμενο που δημοσιεύει το znews.gr.

«Έχασα τα πάντα, μου έφαγαν εκατομμύρια και ακούω ότι χρωστάω σαν απατεώνας» σημειώνει χαρακτηριστικά ο Πέτρος Κωστόπουλος ξεσπώντας προς όλους εκείνους που έσπευσαν να τον κατηγορήσουν σε αυτή την ευκαιρία!

«Αισθάνομαι εξαιρετικά δυσάρεστα που γράφω αυτό το κείμενο. Απλούστατα γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν τη ζωή τους χωρίς να δίνουν εξηγήσεις στον κάθε αδιάκριτο ή πικραμένο κακεντρεχή που θέλει -σαν να ‘ναι δικαίωμά του- να μπαίνει στην ιδιωτική τους σφαίρα, στο δωμάτιό τους, στα παιδιά τους, στις σχέσεις τους. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν δολοφόνοι χαρακτήρων μέσα από τα social media και μεις σαν μαλ…ες καθόμαστε και τους κοιτάμε. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να κάνει τη ζωή που διαλέγει και όχι τη ζωή που του επιβάλλει ο κάθε αρρωστημένος κομπλεξικός.Δεν είμαι πολιτικός, δεν ζητάω ψήφο, δεν παρουσιάζω «ηθικοπλαστική» εκπομπή στην τηλεόραση, δεν έχω δημόσια θέση, για να δίνω εξηγήσεις. Επώνυμος (σελέμπριτι…) μπορεί να είμαι, αλλά αυτή η λέξη ως γνωστόν είναι τόσο ανυπόληπτη και διάτρητη, μιας και μπορεί να περιλαμβάνει από τον Τσιόδρα και την Αρβελέρ μέχρι την Άννα Μαρία Ψυχαράκη του Big Brother και τη Νικόλ του Bachelor, και καταλήγει σε 10 χλιδάτες influencers (έτσι το λέμε ευγενικά), πλίνθοι και κέραμοι, ατάκτως ερριμμένοι. Οι μούτσοι που μας γλείφανε, γίναν καπεταναίοι. Τέλος πάντων, ας αρχίσω, γιατί δύσκολα με βλέπω να τελειώνω αυτό το κείμενο…» γράφει ο γνωστός εκδότης και συνεχίζει:

«1. Ήμουνα Ντουμπάι. Όπως ήμουνα και σε άλλες χώρες τελευταία. Πήγα γιατί μία από τις εταιρείες που δουλεύω έχει έδρα εκεί και είχε οργανώσει επαγγελματικά μίτινγκ. Kinder έκπληξη η Πρωτοχρονιά εκεί. Και σε ελληνικό μαγαζί. Που χάρηκα που τα παλικάρια που το ‘χουν από τη Μύκονο το έκαναν το νούμερο ένα του Ντουμπάι. Μετά, πάλι δουλειά. Γνωστό σε πολλούς το γεγονός. Πριν καταδικαστώ σε θάνατο από πανελάκηδες, ουδείς με πήρε να με ρωτήσει, παρότι όλοι στον χώρο της τηλεόρασης είναι γνωστοί ή φίλοι (λέμε τώρα). Χλίδα και κοινωνική αναλγησία. Ξεφτίλα! Έτσι, από την τηλεόραση, φορτώθηκε το οπλοστάσιο της γνωστής δολοφονικής συμμορίας των αντι-social media, έβγαλε περίστροφα, πολυβόλα, μπαζούκας ή όπως αλλιώς τα λέμε βρισίδια για πούσ…ες, πουτ…ες, καθίκια, κλέφτες, κατάρες, τάφους, παιδιά, που το 100%, φορτωμένο από εξυπνάκηδες, στράφηκε εναντίον μου».

Εκεί έκαναν όλοι Πρωτοχρονιά. Μαζί με κάνα δυο χιλιάδες μη σελέμπριτι Έλληνες τουρίστες και καμιά 100 χιλιάδες -υποθέτω- Ευρωπαίους, που ήρθαν για γιορτές. Αυτοί πήραν χάρη στη χώρα τους, κανείς δεν ασχολήθηκε. Πουθενά. Παρότι πραγματικοί σελέμπριτι, καραστάρ. Δεν έκραξε κανένας ούτε στο Τορίνο ούτε στην Πορτογαλία τον Ρονάλντο, παρότι αθλητής. Και ουδείς στην Ελβετία έκανε την αλητεία να καταραστεί τον Φέντερερ όπως έκαναν οι Έλληνες στον Τσιτσιπά.

2. Από όσα άκουσα για το Ντουμπάι, μόνο σε ένα θέλω να απαντήσω. Ένα μόνο. Στη χυδαιότητα, το ψέμα, στη στη συκοφαντία, στο μηνύσιμο, το δολοφονικό, κακοήθες «ο φαλιρισμένος Κωστόπουλος κάνει χλιδές στο Ντουμπάι με αυτά που έφαγε»!!!! Απατεώνας κοινώς. Καταχραστής, όπως είπε μία γραφική, για καραμπινάτη μήνυση, με αλλοιωμένη μούρη, σ…ψυχη ξανθιά -κατά κοινή ομολογία- σε πρωινή εκπομπή.

Εδώ συγκρατώ πάλι τον εαυτό μου μην αρχίσω εγώ τα βαριά μπινελίκια. Ψύχραιμα το λέω. Αλλά enough is enough.

Στην συνέχεια ο κ. Κωστόπουλος αναφέρεται στο θέμα της ΙΜΑΚΟ λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Και τώρα στο ψητό. Την ημέρα που ανακοίνωσα στο προσωπικό ότι κλείνουμε, χρώσταγα ένα (1) μήνα σε μισθούς. ΕΝΑΝ. Μόλις είχα πληρώσει και το δώρο Χριστουγέννων. 2012, Φεβρουάριος, τη μέρα των γενεθλίων μου. Αξέχαστα. Είπα σε όλους «σήμερα τελειώσαμε». Για να βγει η απόφαση του Εφετείου για την πτώχευση πήρε 5 μήνες αλλά η εταιρεία είχε κλείσει. Άρα χρώσταγα και αυτά κι ας ήταν η εταιρεία κλειστή. Και τα πραγματικά δεδουλευμένα ήταν ενός μηνός!

Πάμε παρακάτω. Εγώ, επί 10 χρόνια διασύρομαι από επιτήδειους και στημένους δολοφόνους της προσωπικότητάς μου ότι χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά!! Ή ότι έχω μπαζώσει κάποια εκατομμύρια.

Λοιπόν, μαϊμουδάκια: Τα επίσημα στοιχεία λένε ότι η εταιρεία μού χρωστάει 7,5 εκατομμύρια από αυτά που έβαζα από τη δική μου τσέπη! Πολύ περισσότερα από αυτά που οφείλει. Τα ίδια στοιχεία λένε ότι άλλες εταιρείες που φαλίρισαν μας χρωστάνε ακόμη γύρω στα 7 εκατομμύρια!!! Εδώ μου φάγανε 15 εκατομμύρια και ακούω ότι χρωστάω κιόλας σαν απατεώνας! Πόσο γελοίοι είσαστε, ανθρωπάκια! Αυτοί που με φέσωσαν ήταν «καλοί άνθρωποι» που έτυχε να φαλιρίσουν, οι καημένοι! Η κρίση φταίει, έστω κι αν άφησαν απλήρωτο και τον τελευταίο άνθρωπο. Ενώ εγώ, απατεώνας! Και κερατάς και δαρμένος δηλαδή! Μόνο μια διαφημιστική εταιρεία, γνωστή, με φέσωσε με 1,5 εκατομμύριο! Αν είχα αυτά τα λεφτά, όχι υπάλληλος δεν θα είχε χάσει δίφραγκο, που πλήρωνα μέχρι τον τελευταίο μήνα, αλλά θα είχα και 5-6 εκατομμυριάκια να την κάνω οριστικά μακριά από εδώ και την αλητεία που τρώω. Σε ζεστά μέρη. Κιτς το Ντουμπάι, συμφωνώ, αλλά σ…ψυχους δεν έχει. Δουλεύουν σαν κερατάδες για να πλουτίσουν.

Τέλος, αναφερόμενος και στη φημολογούμενη σχέση του με την Κατερίνα Λιόλιου, ο Πέτρος Κωστόπουλος έγραψε:

«Ξέρετε τι είναι ρατσισμός, λοιπόν, στο 2021. Και ρωτάω, δήθεν ευαίσθητα πλάσματα των πάνελ και των social media, που έχετε πέσει θύματα ρατσισμού: Το να κράζεις κάποιον για την ηλικία του και τη διαφορά που έχει με υποτιθέμενη κοπέλα, δεν είναι ρατσισμός αυτό; Ή όχι; Βλέπω άτομα που σε παλιές εποχές θα μάζευαν γιαούρτια να κριτικάρουν και να καταδικάζουν χωρίς έλεος. Εσύ διαλέγεις στο κρεβάτι σου όποιον θέλεις και καταδικάζεις όποιον κράζει. Σωστά; Το να λες συνέχεια με έκπληξη τη διαφορά ηλικίας, τι είναι, αγοράκι/κοριτσάκι μου; Έστω και αν για το παραμύθι, με αποκαλείς και γοητευτικό. Έλα, ρε! Εγώ νόμιζα ότι είπες ότι μία γυναίκα θα έστελνε το 4 για βοήθεια σε ηλικιωμένο για να με δει. Με είδες σε φωτογραφίες στο Instagram και είμαι μπαταρισμένος πολύ και είπες να το πεις για το 4. Εκτός εάν κι εγώ και όσοι είναι κοντά μου εξαιρούνται και από τον αντιρατσισμό».

Ειδήσεις

«Είδα την παλάμη μου κομμάτια, μύες, σάρκες, όλα μια ματωμένη μάζα»: Συγκλονίζει η Έρρικα Πρεζεράκου για το ατύχημα στην Κύθνο

Survivor 4: Αυτό είναι το ποσό που πήρε η Λάμπρη για δυο εβδομάδες μέσα στο παιχνίδι

Σάλος με παίκτη του Power of Love – Πρωταγωνιστεί σε ροζ ταινία με παίκτρια ριάλιτι!

Survivor: Πόσα χρήματα παίρνει η Κάτια Ταραμπάνκο την εβδομάδα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr