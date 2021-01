«Δεν άφησα ποτέ να με πάρει από κάτω»: Η Ναόμι Κάμπελ θυμάται την αρχή της καριέρας της και πώς ξεπέρασε τις προκαταλήψεις

Newsroom eleftherostypos.gr

Στα 50 της χρόνια, η «μαύρη γαζέλα» εξομολογείται τις δυσκολίες που συνάντησε ξεκινώντας την καριέρα της και θυμάται το πώς κατάφερε να τις ξεπεράσει.

Η ανακάλυψη του σούπερ μοντέλου έγινε, σύμφωνα με την ίδια, όταν η Κάμπελ ήταν ακόμη έφηβη.

Περπατώντας με δύο λευκές φίλες της στο Κόβεντ Γκάρντεν του Λονδίνου, η κοπέλα κατάφερε να τραβήξει την προσοχή της Αμερικανίδας ατζέντισσας Μπεθ Μπολτ, η οποία δεν δίστασε να πλησιάσει την νεαρή Ναόμι και να τη ρωτήσει αν είχε ποτέ της σκεφτεί να εργαστεί ως μοντέλο.

«Η άμεση αντίδρασή μου ήταν η έκπληξη και ο ενθουσιασμός, βασικά, πολλά συναισθήματα μαζί. Κοιτώντας πίσω, θεωρώ πως εάν ήμουν εγώ ατζέντισσα δεν θα με είχα προσεγγίσει».

«Η μια από τις φίλες μου ήδη εργαζόταν ως μοντέλο. Είχε πανέμορφα ξανθά μαλλιά, ήταν η προφανής επιλογή. Δεν λέω ότι οι μαύρες δεν είμαστε όμορφες, αλλά το να επιλεγώ ενώ στεκόμουν δίπλα σε αυτά τα δύο κορίτσια- Ας πούμε ότι ευχαριστώ το Θεό που η Μπεθ πρόσεξε εμένα», σχολιάζει η Ναόμι.

Παρά το γεγονός ότι τράβηξε την προσοχή της πρωτοπόρου και ανοιχτόμυαλης Μπολτ, η Κάμπελ αναγνωρίζει ότι την δεκαετία του ’80 τα πράγματα ήταν ακόμη δύσκολα για τα μη λευκά μοντέλα.

Σημαντικό ρόλο στην ανέλιξή της θεωρεί πως έπαιξαν οι φίλες της, συνάδελφοι και επίσης σούπερ μόντελ, Λίντα Εβαντζελίστα και Κρίστι Τέρλινγκτον.

«Με υποστήριξαν και οι δύο πάρα πολύ. Για τον οποιοδήποτε λόγο, κάποιοι σχεδιαστές δεν με επέλεγαν για τις επιδείξεις τους και γενικότερα απέφευγαν τα μαύρα μοντέλα».

«Δεν άφησα να με πάρει από κάτω. Καθώς από μικρή συμμετείχα σε οντισιόν και θεατρικές παραστάσεις, καταλάβαινα τι σήμαινε το να είσαι μαύρη», λέει η Κάμπελ.

«Έπρεπε να προσπαθείς διπλά. Όταν πρωτοπήγα σε κάστινγκ στο Λονδίνο, γνώρισα κοπέλες που έφεραν βαρέως την απόρριψη. Δεν τις ήξερα, αλλά τους έλεγα αυτό που μου είχε πει και εμένα η μητέρα μου: Μην το παίρνεις προσωπικά, απλά έτσι είναι η φύση της δουλειάς».

«Στην Λίντα και την Κρίστι, χρωστάω πολλά. Έλεγαν στους σχεδιαστές ότι δεν θα συμμετείχαν στα σόου τους, αν δεν έπαιρναν και εμένα. Όταν περπατούσα, ένιωθα νικήτρια, αλλά και εξαιρετικά ευγνώμων», αναφέρει το μοντέλο χαρακτηριστικά.

«Εάν η καριέρα μου μού δίδαξε κάτι, αυτό είναι το ότι πάντα μπορείς να μεταστρέψεις την προκατάληψη. Δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάς. Ο ρατσισμός είναι απλή άγνοια», τονίζει.

Το εμβληματικό σούπερ μόντελ θυμάται ακόμα το πρώτο εξώφυλλο που έκανε για λογαριασμό της ιταλικής Vogue, το 1988, όπου η μακιγιέζ δεν είχε φέρει την σωστή απόχρωση μέικ- απ, ενδεχομένως μη γνωρίζοντας πως η Κάμπελ ήταν μαύρη.

«Απλούστατα, από τότε και στο εξής, έπαιρνα μαζί μου το δικό μου μέικ- απ και την δική μου πούδρα στις φωτογραφίσεις. Τρεις μήνες μετά, φωτογραφήθηκα για το εξώφυλλο και της γαλλικής Vogue. Αρχικά, μου είχαν πει πως θα ήταν αδύνατον. Συνειδητοποίησα πως ποτέ ξανά δεν είχαν μια μαύρη στο εξώφυλλό τους».

Twenty years ago, @NaomiCampbell graced the cover of Vogue Paris for the August 1988 issue. We love you, Naomi! pic.twitter.com/3bryGQzCSY

«Τότε θυμάμαι πως με είχε υποστηρίξει σθεναρά ο Ιβ Σεν Λοράν, καθώς ήμουν ένα από τα μοντέλα του. Αν και τελικά το εξώφυλλο δεν μου άρεσε ιδιαίτερα, εκ των υστέρων κατάλαβα ότι είχα γράψει ιστορία. Αυτό αντιστάθμισε την οποιαδήποτε πίεση είχα βιώσει τότε», εκμυστηρεύεται η Ναόμι.

Ένα ακόμη από τα άτομα για τα οποία το μοντέλο αισθάνεται ευγνωμοσύνη είναι η αρχισυντάκτρια της αμερικανικής Vogue, Άννα Γουίντουρ.

Το 1989, η Γουίντουρ είχε επιμείνει, παρά τις αντιρρήσεις που συνάντησε, στο να αποτελέσει η Κάμπελ το πρόσωπο του εξωφύλλου του τεύχους του Σεπτεμβρίου, το οποίο παραδοσιακά θεωρείται το πιο σημαντικό τεύχος του εντύπου.

Though she’s obviously associated with the 90s supermodel era Naomi had earned her “Big 4” Vogue covers before the decade even began.

Vogue UK – December 1987

Vogue Italia – June 1988

Vogue Paris – August 1988

Vogue US – September 1989 pic.twitter.com/vHvs3fBosY

— Janelle Okwodu (@okjanelle) May 22, 2020