Ο Τζόνι Ντεπ ευχήθηκε στους φαν του «Καλή Χρονιά» με μια απόκοσμη ανάρτηση στο Instagram

Ο ηθοποιός έχει απασχολήσει εκτεταμένα την κοινή γνώμη το τελευταίο διάστημα, με την δίκη όπου κρίθηκε πως κακοποιούσε σωματικά την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ.

Έχοντας χάσει πρόσφατα το ρόλο του στο franchise ταινιών «Φανταστικά Πλάσματα και Πού Βρίσκονται», εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων, ο Ντεπ φημολογείται πως σκοπεύει να ασκήσει έφεση, σε μια προσπάθεια να αναιρεθεί η απόφαση που ο ίδιος ισχυρίζεται πως τον δυσφημεί.

Εν μέσω όλων αυτών, ο ηθοποιός δεν έχει χάσει την επαφή του με την επικαιρότητα και τους θαυμαστές του, συνεχίζοντας να αναρτά δημοσιεύσεις στους λογαριασμούς του στα social media.

Μια από τις πιο πρόσφατες αναρτήσεις του, μέσω της οποίας ευχόταν «Καλή Χρονιά» στο κοινό, τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή, καθώς ήταν αρκετά απόκοσμη και αινιγματική, ακόμα και για τα δεδομένα του εκκεντρικού ηθοποιού.

Η δημοσίευση περιελάμβανε τις ευχές του ηθοποιού, συνοδευμένες από μια φωτογραφία του προλόγου του θεατρικού έργου The Time of Your Life, που συνέγραψε το 1939 ο William Saroyan.

«Να μισείς το κακό και την ανοσιότητα, αλλά όχι τους κακούς και ανόσιους άνδρες. Αυτούς, να τους καταλαβαίνεις. Να μην ντρέπεσαι να είσαι καλός και τρυφερός, αλλά αν έρθει η στιγμή στη ζωή σου να σκοτώσεις, σκότωσε και μην το μετανιώνεις», έλεγε ο πρόλογος.

Στην λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτηση, ο Τζόνι Ντεπ έγραφε:

«Μια πρωτοχρονιάτικη ευχή για όλους. Παρόλο που ο κόσμος θρηνεί για καλύτερες μέρες, ελπίζω πως όλοι σας θα μπορέσετε απόψε να χαμογελάσετε για μια στιγμή και πάνω απ’ όλα να γελάσετε και να κάνετε τους άλλους να γελάσουν».

«Ξέρω πως μπορεί να σας είναι δύσκολο εν μέσω όλων όσων συμβαίνουν, αλλά δεν θα σας ευχηθώ τίποτα παραπάνω από υγεία και ευτυχία. Είθε να περιστοιχίζεστε από την τελειότητα. Με όλη μου την αγάπη και το σεβασμό, ΤΝ».

