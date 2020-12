Με το δύσκολο 2020 τα «βάζει» η Κιμ Καρντάσιαν, μοιράζοντας 500.000 δολάρια στους ακολούθους της

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε μια κίνηση γενναιοδωρίας, η Κιμ Καρντάσιαν αποφάσισε να μοιράσει το ποσό σε 1.000 φαν της που βρίσκονται σε ανάγκη.

Η Κιμ, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες της χρονιάς που μας πέρασε, κάλεσε τους ακολούθους της στο Twitter που βρίσκονται σε ανάγκη να μοιραστούν μαζί της τα στοιχεία τους, προκειμένου να τους μεταβιβαστεί τμήμα του διόλου ευκαταφρόνητου ποσού.

Hey guys! 2020 has been hard and many are worried about paying rent or putting food on their table- I want to spread the love by sending $500 to 1000 people. Send me your $cashtag below with #KKWHoliday 🎄🎁 #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 21, 2020