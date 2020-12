The Bachelor: Το πρώτο μήνυμα της Βίβιαν μετά την «απόρριψη» από τον Παναγιώτη

Newsroom eleftherostypos.gr

Μετά την απόφαση του Παναγιώτη Βασιλάκου να επιλέξει ως «εκλεκτή της καρδιάς του» τη Νικόλ Τσομπανίδου, η Bίβιαν αποδέχτηκε την απόφαση του Παναγιώτη και πλέον συνεχίζει τη ζωή της και στο πρώτο της μήνυμα μετά την αποχώρησή της θέλησε να πει ένα μεγάλο «ευχαριστώ»:

«Στιγμές μοναδικές, στιγμές γεμάτες με ανάμεικτα συναισθήματα, στιγμές για πάντα χαραγμένες μέσα μου! Ήταν ένα πανέμορφο ταξίδι.. Ότι έζησα θα το κρατήσω για πάντα σαν μια γλυκιά ανάμνηση. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου σε όλους όσους με στήριζαν από την αρχή και κατάλαβαν τι άνθρωπος είμαι. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες που έκαναν την εμπειρία μου αξέχαστη και δούλευαν ασταμάτητα για εμάς, χωρίς εσάς τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο. Κάθε τέλος και μια καινούργια αρχή. Thank you for everything», έγραψε.

