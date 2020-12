Γκόρντον Ράμσεϊ: «Ο μόνος λόγος που μου μιλάνε οι κόρες μου είναι γιατί κάνω παρέα με την Τζίτζι Χαντίντ»

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο διάσημος τηλεοπτικός σεφ μίλησε για την απρόσμενη φιλία του με το διεθνούς φήμης μοντέλο, Τζίτζι Χαντίντ.

Ο Γκόρντον Ράμσεϊ δήλωσε μάλιστα ότι η φιλία αυτή είναι ο μοναδικός λόγος που οι κόρες του, 22, 20 και 19 ετών και φαν της Χαντίντ, του μιλούν ακόμα.

«Οι κόρες μου με αγαπούν», είπε ο 52χρονος σεφ, μιλώντας στο περιοδικό «People».

«Δεν έχει να κάνει με το ότι είμαι πάρα πολύ καλός μάγειρας», προσέθεσε. «Με αγαπούν γιατί μιλάω με την Τζίτζι Χαντίντ! Αυτός είναι ο μόνος λόγος που μιλάνε και αυτές σε εμένα».

Η ιδιαίτερη φιλία του 25χρονου σούπερ μοντέλου με τον διεθνούς φήμης σεφ φαίνεται πως ξεκίνησε, όταν οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο πλατό του MasterChef, στα πλαίσια ειδικού επεισοδίου με celebrity διαγωνιζόμενους.

CALL ME MASTER CHEF HADID!

All the lymies out there @LymeAlliance this one’s for YOU! Thank you @MASTERCHEFonFOX 💚🏆 pic.twitter.com/VryENIACNd

— Gigi Hadid (@GiGiHadid) January 19, 2016