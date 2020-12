Την «παρενέργεια» της ευφορίας γνωστοποίησε ο Ιαν ΜακΚέλεν μετά τον εμβολιασμό του

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο 81χρονος Βρετανός ηθοποιός εμβολιάστηκε σήμερα και δηλώνει πως αισθάνεται πολύ τυχερός που μπόρεσε να το κάνει.

«Όποιος έχει ζήσει τόσο, όσο εγώ, το έχει καταφέρει χάρη στα εμβόλια», είπε χαρακτηριστικά ο Σερ Ίαν ΜακΚέλεν, δηλώνοντας ακόμα πως αισθάνθηκε ιδιαίτερη «ευφορία» μετά τον σημερινό του εμβολιασμό.

«Σήμερα ήταν μια ξεχωριστή μέρα, καθώς έλαβα το εμβόλιο για τον κορωνοϊό ανώδυνα και με άνεση», προσέθεσε ο ηθοποιός, ο οποίος εμβολιάστηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Queen Mary’s του Λονδίνου.

Ο ΜακΚέλεν ανέβασε στο Twitter φωτογραφία από τον εμβολιασμό του, την οποία συνόδευσε με την εξής λεζάντα:

«Νιώθω πολύ τυχερός που έκανα το εμβόλιο. Δεν θα δίσταζα καθόλου να το προτείνω σε όλους σας».

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc

— Ian McKellen (@IanMcKellen) December 17, 2020