Στην αμερικανική τηλεόραση εμφανίστηκε η Μέγκαν Μαρκλ για να συγχαρεί τους «ήρωες» της πανδημίας [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Με μια εμφάνιση- έκπληξη στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, η Μέγκαν Μαρκλ συνεχάρη τους «αφανείς ήρωες» της πανδημίας.

Η δούκισσα του Σάσεξ αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε όσους έχουν αναλάβει την παροχή φαγητού στα παιδιά και τους έχοντες ανάγκη στους καιρούς που διανύουμε.

Το βίντεο, γυρισμένο στην αυλή του σπιτιού της Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι στο Λος Άντζελες, αποτέλεσε κομμάτι του ετήσιου αφιερώματος του CNN στους ήρωες της χρονιάς, οι προσπάθειες των οποίων προβάλλονται ελάχιστα στο ευρύ κοινό.

Meghan, The Duchess of Sussex honors the people working to feed those in need during the pandemic on CNN Heroes: An All-Star Tribute. Get Involved: https://t.co/MkgzSomt7H pic.twitter.com/jnPzPtmBGx

— CNN Heroes (@CNNHeroes) December 14, 2020